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2 ton ağırlığındaki tankı çaldı, yakayı ele verdi

SİVAS HABERLERİ  | 06.01.2021 15:30 | Son Güncelleme

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde bir inşaattan 2 ton ağırlığındaki yakıt tankını vinç yardımıyla çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.Sivas’ta 30 Aralık tarihinde kent merkezinde bulunan bir inşaatın şantiye alanından 2 ton ağırlığındaki boş yakıt tankı çalınmıştı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde bir inşaattan 2 ton ağırlığındaki yakıt tankını vinç yardımıyla çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Sivas’ta 30 Aralık tarihinde kent merkezinde bulunan bir inşaatın şantiye alanından 2 ton ağırlığındaki boş yakıt tankı çalınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahsın vinç yardımı ile yakıt tankını bulunduğu yerden alarak hurdacıya sattığı tespit edildi. Olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Çalınan yakıt tankı ise bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

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