Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Berlin Kaplanı ve Kovala gibi filmlerde beyaz perde de boy gösteren Türkçe rapin sevilen ismi Killa Hakan'ın sağlık durumuna yönelik yaşanan gelişme sevenlerini endişelendirdi. Ünlü rapçinin avukatı Killa Hakan'nın hastaneye kaldırıldığını yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Sarıdere, sanatçının sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara da değinerek doğruluğu teyit edilmemiş haberlerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AYRINTILAR PAYLAŞILMADI

Killa Hakan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünün açıklanması, sevenleri arasında endişeye neden olurken, ünlü rapçinin hastaneye kaldırılmasına yol açan sağlık sorununun ne olduğu ve tedavi sürecine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

2022 YILINDA DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Almanya'da yaşamını sürdüren Killa Hakan, 2022 yılında da ciddi sağlık problemleri nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Uzun süren tedavisinin ardından sağlık durumu iyileşen sanatçı, yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınmıştı.