TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Sergen Yalçın açıklaması: "Hırslı olduğunu biliyorum"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'un özel yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını canlı yayınla haberimizden takip edebilirsiniz.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez "Her türlü kararınıza saygı duyarım. Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim. Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun."

TELEFONUN AÇILMAMASI İDDİASI

"Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama 'Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum' dedi." TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir."

"UZUN YILLAR TFF İRADE İLE YÖNETİLMEDİ"

"Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, ok çalışıp başarıya ulaşacak."

"TFF TARİHİNDE BULAMAZSINIZ"

"TFF tarihinde, UEFA Başkanı ile bu derece samimi ve dostluk ilişkisi olan birini bulamazsınız. Sağ olsun başkanın talimatı var, 'Türkiye'den talep geldiğinde yazışmalar arkadan gelsin, gerekeni önden yapın' diye."

ANTHONY TAYLOR AÇIKLAMASI

"Anthony Taylor buraya geldi, en az 15 bin hakem yetiştirmeden gitmeyi düşünmüyor. Bunlar ilişkilerle oluyor. İnsanlar neden altında bir şey arıyor, anlamıyorum. Ferhat Gündoğdu, gözaltına alındığı gün, Anthony Taylor da İstanbul'a geldi; "Sorumluluk almaya hazırım başkanım" dedi. O da biraz kırık arkadaş. Anthony Taylor'ın "Büyük camiaların baskısı nedeniyle hakemler sahada gitmeleri gereken yere gitmiyorlar, tembellik yapıyorlar. Bir iki adım daha atmaları gereken yerde bunu yapmıyorlar" diye raporu var. VAR'dan bakılmasını bekliyorlar. İngiltere bunları aştı, maçtan önce ve sonra konuşanlara cezalar getirdi, 10 yıl önce bitirdiler bu kavgayı. Taylor böyle anlatıyor."



"HAKEM KARARLARI DAHA FARKLI"

"Üç haftadır hakem kararları daha farklı. Herkes bunun düzelmesini istiyor mu? Düzen bozukluğunu isteyenler de var, açık konuşalım. Bu hakemlere destek olacağız, maç yöneterek tecrübe kazanacaklar. Art niyet yoksa, öz güvenleri artacak. Anthony Taylor ve TFF, bunu tek başına yapamaz. Hep beraber yapmalıyız. Marka değerini de düşünmemiz lazım."

YAYIN İHALESİ

"Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri oldu. Salı veya Çarşamba, şartnameyi çıkaracağız. İhale günü 30 Kasım. Rakam olarak beklentimiz 400 Milyon Dolar civarında... Onun üstü de olursa olabilir. Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak. İhaleyi alan, kaç yayın konusu halletmek zorunda. Çözmek isteyen çözer. Yeter ki niyetin çözmek olsun. Yayın kesme formülleri belli, yeter ki irade ortaya koyulsun."