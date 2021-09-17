YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. 2. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

2. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

17.09.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 3 gün sürecek 2. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali başladı.

Arda Bisiklet Derneği (ARDABİS) tarafından düzenlenen festival kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelen 100 bisiklet sporcusu Trakya Üniversitesinin Meriç Nehri kenarında yer alan sosyal tesiste oluşturulan festival alanında çadırlarını kurdu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun startını verdiği festival kapsamında bisikletliler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına bisiklet turu düzenleyecek.

Katılımcılarla festival alanında bir araya gelen Vali Canalp, yapımına başlanan "3 Nehir 1 Projesi" çerçevesinde 30 kilometrelik bisiklet yolunun kente kazandırılacağını söyledi.

Büyük bir bisiklet yolu inşa edileceğini vurgulayan Canalp, "30 kilometrelik bisiklet parkuru emin olun ki Türkiye'de ve dünyada eşine rastlanmayacak kadar güzellikte bir alan olacak. 3 Nehir 1 Şehir projesi için nehir zemininde sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında nehirlerin etrafında dinlenme alanları ve bisiklet yolları olacak. Bu bisiklet yollarının toplam uzunluğu 30 kilometre olacak. Bu dünya rekoru olacak." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Gürkan ise kentte bisiklet yollarının genişletilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bisiklet sağlıklı yaşam için önemli. Edirne'de bisiklet kullanımı son 10 yıldır ciddi bir ivme kazandı bu bizi sevindiriyor." dedi.

Konuşmaların ardından ARDABİS Başkanı Mehmet Fidan, Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan, Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen'e forma hediye edildi.

Festival, 19 Eylül Pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktıMezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktı
Aşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyorAşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyor
Taşkın riskini azaltmak için Tunca Nehri yatağında başlatılan kum temizliği sürüyorTaşkın riskini azaltmak için Tunca Nehri yatağında başlatılan kum temizliği sürüyor

Edirne Namaz Vakitleri 17 Eylül Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:13
İkindi
16:42
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

Edirne Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cuma

Özdemir Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Birgül Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.