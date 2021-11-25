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2. Uluslararası Antalya Gastronomi Festival'inde şefler yarışacak

25.11.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Uluslararası Antalya Gastronomi Festival'inde şefler yarışacak

Antalya'da 2. Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali başladı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu, Antalya Gastronomi Derneği ve Akdeniz Şefler Kulübü iş birliğinde EXPO 2016 alanında düzenlenen festivale, 30 ülkeden 300'ün üzerinde şef katıldı.

Çeşitli kategorilerde yarışacak katılımcılar üç gün boyunca en lezzetli ürünleri yapmak için mücadele edecek.

Yarışmacılar kurulan 16 mutfak alanında yapacakları ürünleri dünyanın ve Türkiye'nin tanınmış şeflerinden oluşan jüri üyelerine sunacak.

Her yarışma sonunda sunumu beğenilen yarışmacıya özel ödül takdim edilecek.

Çeşitli dünya lezzetlerinin de stantlarıyla katıldığı ve sunum gösterileri yaptığı festival, 27 Kasım'da sona erecek.

Festivalin açılışında konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın lezzet bakımından oldukça zengin bir şehir olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın kendi içinde bir gastronomi haritasına sahip olması gerektiğini belirten Uysal, "Antalya'nın kısa, uzun ve orta vadede gastronomi çalışmaları olmalı. Coğrafyamızın konumu, doğal güzellikleri ne kadar önemliyse ve derinse gastronomimiz de o kadar renkli, derin ve dünyayla paylaşılacak kadar güçlü. Bu gibi projelere katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Gelecek vizyonunuzun da Antalya'yı tüm özellikleriyle dünyada kabul edilmiş bir gastronomi şehri yapmak olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Akdeniz Şefler Kulübü Başkanı Bilal Yüreğir de katılım sağlayan tüm yarışmacılara teşekkür ederek, başarılar diledi.

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