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2. Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali yarın Kartal'da başlayacak

09.09.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali yarın Kartal'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesince düzenlenen "2. Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali", 10-18 Eylül'de minik okurlarla buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuk edebiyatını, dünyanın dört bir yanından gelen yazarlar, konserler, söyleşiler, çocuk oyunları, tiyatro, atölye, masal dinletileri ve sanatın çeşitli dallarıyla harmanlayacak olan festival, Masal Müzesi'nde yarın saat 14.00'te törenle başlayacak.

Festivale, İlhan Şeşen, Sunay Akın, Levent Üzümcü, Sevinç Erbulak, Koray Avcı Çakman, Ömür Kurt, Faruk Duman, Necdet Neydim, Fuat Sevimay ve Hamit Demir'in aralarında bulunduğu isimlerin yanı sıra İsveç, Romanya, Macaristan ve Kuzey Makedonya'dan 45 çocuk edebiyatı yazarı konuk olacak.

Festivalde ayrıca tarih sohbetleri, konserler, çizgi film gösterimleri, tiyatrolar, kukla tiyatroları, geleneksel çocuk oyunları, gölge oyunları, masal anlatımları, drama atölyeleri ve imza günleri gerçekleştirilecek.

Fatoş Oyuncukları kurucusu ve tasarımcısı Fatoş İnhan, festivalin onur konuğu olacak. İnhan, festivalin ilk günü saat 19.00'da "Fatoş Oyuncukları Tarihi" adlı konuşma yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza hayal dünyalarının kapılarını aralayacak festivalimiz, bu yıl da 7'den 70'e tüm komşularımızın aynı çatı altında olmaktan keyif aldığı, yapısı ve içeriği itibarıyla da Kartal'a has olan Türkiye'nin tek Masal Müzesi'nde gerçekleşecek. Pandeminin yarattığı etkilerden dolayı bir süre ara verdiğimiz festivalimizi, 9 gün sürecek ve her günü dolu dolu geçecek bir programla taçlandırdık. Yurt içi ve dışından kıymetli konuklarımızın da yer aldığı festivalimize her yaştan komşumuzu bekliyoruz."

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