YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 2. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi başladı

2. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi başladı

21.10.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yanı sıra 7 ülkeden katılan 300 bilim insanı, salgın döneminde anne, bebek ve çocuk sağlığı üzerine konferanslar verecek

Antalya'da düzenlenen "2. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi" 300 bilim insanının katılımıyla başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye'deki farklı üniversitelerin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Irak'tan da bilim insanları katıldı.

Kongre Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde zorlu bir hazırlık süreci sonrası tüm tedbirleri alarak kongreyi düzenlediklerini söyledi.

Yurt dışından da katılımın olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Diğer kongrelerden farkı hem çocuk sağlığı ve hastalıkları hem de kadın doğum alanındaki hekimleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Belirli oturumları ortak yapıyoruz. Kongremizin bu yılki teması hepimizi çok etkileyen salgın dönemindeki anne, bebek ve çocuk sağlığı üzerine konularımızı odaklaştırmaya çalıştık." diye konuştu.

Kongrenin bugün düzenledikleri 9 farklı kursla başladığını belirten Çetinkaya, ilginin yoğun olmasından mutluluk duyduklarını, kongrede 88'i sözel 120'nin üzerinde bildiri sunulacağını anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...Sonbaharda tüketilecek besinler! Kışa sağlıklı ve keyifli girmek için...
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
14. EIF Dünya Enerji Fuarı'nda "yeşil enerji" yatırımları ön plana çıktı14. EIF Dünya Enerji Fuarı'nda "yeşil enerji" yatırımları ön plana çıktı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:03
Öğle
12:47
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Baysan Eczanesi
Muratpasa
Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Ünal Eczanesi
Muratpasa
Gebiz Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.