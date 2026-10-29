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Eleştirilerin odağındaydı! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Benfica ile yaptığı anlaşmadaki özel maddeler devreye girdi.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Eleştirilerin odağındaydı! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!
Burak Kavuncu

Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe kadrosuna katılan Kerem Aktürkoğlu, bu kez transferinin mali boyutuyla gündeme geldi. Portekiz basını ve transfer kulislerinde konuşulan gelişmelere ilişkin Yağız Sabuncuoğlu dikkat çeken bilgiyi paylaştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE İKİ BONUS DEVREYE GİRDİ

Eleştirilerin odağındaydı! Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti! 1

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sözleşmesinde yer alan iki bonus maddesi gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme ve 30 gole katkı sağlama şartlarının yerine getirilmesiyle sarı-lacivertlilerin Benfica'ya ek ödeme yapması kesinleşti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre iki bonusun her biri 500 bin euro değerinde. Böylece Fenerbahçe, sözleşmede yer alan şartların gerçekleşmesi sonucunda Portekiz temsilcisine toplam 1 milyon euro daha ödeyecek.

FENERBAHÇE'NİN KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ÖDEDİĞİ TUTAR ARTTI

Eleştirilerin odağındaydı! Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti! 2

Fenerbahçe, 1 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen transfer kapsamında Kerem Aktürkoğlu'nu 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Bonus maddelerinin devreye girmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin milli futbolcu için yaptığı ödeme 23,5 milyon euroya ulaştı.

Transferin maliyeti, sözleşmede belirlenen performans ve organizasyon şartlarının gerçekleşmesiyle artarken, bonusların devreye girmesi oyuncunun takımda üstlendiği rolü de yeniden gündeme taşıdı. Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkması ve toplam gol katkısının belirlenen eşiğe ulaşması, Benfica'ya yapılacak ek ödemenin önünü açtı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

Eleştirilerin odağındaydı! Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti! 3

Fenerbahçe'de son dönemde performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Milli futbolcunun ortaya koyduğu performans, sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Buna karşın transfer sözleşmesindeki bonus şartlarının gerçekleşmesi, oyuncunun mevcut performansından bağımsız olarak kulübün mali yükümlülüklerini gündeme getirdi. Fenerbahçe'nin Benfica'ya yapacağı 1 milyon euroluk ek ödeme, transferin toplam maliyetini de artırdı.

GÖZLER KEREM'İN SEZONUN KALAN BÖLÜMÜNDEKİ PERFORMANSINDA

Eleştirilerin odağındaydı! Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti! 4

Büyük beklentilerle Fenerbahçe kadrosuna katılan Kerem Aktürkoğlu'nun sezonun kalan bölümünde nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Hücum hattında daha fazla sorumluluk alması beklenen milli futbolcunun, gol ve asist sayısını yükselterek kendisine yönelik eleştirileri azaltması hedefleniyor.

Fenerbahçe cephesinde sportif beklentiler devam ederken, Benfica'ya yapılacak bonus ödemesi de transferin ekonomik boyutunu yeniden gündeme getirdi. Sarı-lacivertlilerin Kerem'den alacağı katkı, sezonun geri kalanında oyuncunun performansıyla birlikte değerlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
transfer benfica fenerbahçe
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
3 milyon E. etmeyecek bir değere 23,5 milyon veren zihniyet nasıl başarılı olacak?Vay Türkiyem vay!Hani bir yönetici arkadaş karşılamıştı bonservis artı maaşını.Şirketinden ödüyor deniyordu.Asgari ücretti maaşı hani.UEFA uyarınca artırdılar..Nerede vergisi?Vay ülkem vay!
ulan Saadettin saran Aziz başkan boşa seni üyelikten atmak için uğraşmamış attıgın kazıkga bak 2 maç üst üste yararı yok verilen paraya bak puuuuhhh sana
Her yerden zarar veriyor maddi manevi
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