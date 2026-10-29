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Wanda Nara sınırları zorladı! Ayna karşısında üstsüz poz

Dutbolcu Mauro Icardi ile olaylı boşanma süreciyle gündeme gelen Wanda Nara durmuyor, durulmuyor. Wanda Nara son olarak ayna karşısında üstsüz şekilde video çekip paylaştı.

Wanda Nara sınırları zorladı! Ayna karşısında üstsüz poz

Mauro Icardi ile çalkantılı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara ne yapsa olay oluyor. Son olarak birbirlerine ‘akıl hastası’ ve ‘yalancı’ diyerek ithamlarda bulunan ikiliden Nara sınırları zorlamaya devam ediyor.

Yaptığı cesur paylaşımlarla da tanınan Wanda Nara bu sefer ayna karşısına geçip üstsüz bir video çekti. Göğüslerini elleriyle kapatmaya çalışarak şekilden şekle giren Nara yine adından söz ettirdi.

Wanda Nara sınırları zorladı! Ayna karşısında üstsüz poz 1

Wanda Nara özel hayatındaki hamlelerle de konuşuluyor. Nara ve Maxi Lopez, yıllar sonra aynı karede buluştu. Eski çift, çocuklarının geleceği için aralarındaki buzları eritti.
Wanda Nara sınırları zorladı! Ayna karşısında üstsüz poz 2

İkili, geçmişte yaşanan tüm krizleri geride bırakarak üç çocuklarının geleceği ve mutluluğu için yeniden iletişim kurmaya başladıklarını açıkladı.

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Wanda Nara
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