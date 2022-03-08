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2. Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumu

08.03.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Zafer Kalkınma Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Kendin Yap Atölyesi Derneği iş birliğince düzenlenen 2. Uluslararası Kendin Yap Atölyeleri Sempozyumu devam ediyor.

Kentteki, termal bir otelde üç gün boyunca düzenlenen sempozyumda, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden yaklaşık 135 öğretmen ile yurt dışından 8 konuşmacının çevrimiçi katılımıyla 76 bildiri sunulacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, AA muhabirine, Zafer Kalkınma Ajansının destekleriyle hazırladıkları Kendin Yap Atölyeleri projesiyle 7-14 yaş öğrencileri bilişim, teknoloji tasarım ve el becerileri alanında yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Teknolojinin üretilmesinin yanında kullanılmasının da önemine dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Afyonkarahisar'daki Kendin Yap Atölyemizde 8 bine yakın öğrencimiz ile bin civarında öğretmenimiz eğitimden geçti. Projemizin sürdürülebilirliği açısından da sempozyumlara önem veriyoruz. Bu yılda ikincisini düzenliyoruz. Burada da eğitimdeki iyi uygulamalar, teknoloji ve tasarım uygulamaları ile sosyal uygulamalı projelerle ilgili bilimsel anlamda bildiri sunumları yapıldı."

Yalçın, sempozyumda sunulan bildirilerin öğrencilerin eğitim hayatına çok önemli katkı sunacağını ve kazanımları olacağını vurguladı.

Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyeleri Koordinatörü Nursefa Keskin de sempozyumun amacının eğitimdeki iyi örnekleri paylaşmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu belirterek verimli bir program geçirdiklerini ifade etti.

Sempozyum, yarınki programıyla birlikte Frig Vadisi gezisiyle sona erecek.

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