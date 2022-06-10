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2. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'nda birincilik ödülünü Türk karikatürist aldı

10.06.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde 58 ülkeden 447 karikatür sanatçısının 952 eserle katıldığı yarışmada, birinciliğe Türkiye'den Fatih Aksular layık görüldü

Organ bağışının artırılması için farkındalık oluşturulması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'nda birincilik Türkiye'nin, ikincilik Meksika'nın ve üçüncülük İtalya'nın oldu.

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların desteğiyle düzenlenen yarışmada dereceye girenler belli oldu.

Yarışmanın ödül töreni ve sergi, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa yarışmanın paydaş kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve organ nakliyle hayata tutunanlar katıldı.

TONV Başkanı Eyüp Kahveci, konuşmasında, yarışmayla zor olan toplumsal konularda sanatın gücünü kullanarak zenginleştirmeyi, güçlendirmeyi ve farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Yavuz da organ bağışı konusunun herkesi ilgilendirdiğini, sanatın da bu konuda farkındalık oluşturmak için önemli bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Uluslararası katılımın yüksek olmasının projenin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini belirten Yavuz, projenin Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilmesiyle de organ nakli konusunun daha fazla gündeme getirilmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

- 952 eser yarıştı

Yarışmaya 58 ülkeden 447 karikatür sanatçısı 952 eser gönderdi. Karikatür sanatçılarından oluşan uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmede, sergilenmeye ve kataloğa girmeye hak kazanan ilk 100 eser belirlendi.

Buna göre, birincilik ödülünü Türkiye'den Fatih Aksular aldı. İkincilik ödülünün sahibi Meksika'dan Angel Boligan Corbo olurken üçüncülük ödülüne ise İtalya'dan Marco D'Agostino layık görüldü. Yarışmada, 3 mansiyon ve 3 özel ödül de sahiplerine verildi.

- "Konuyu idealize ederek anlatmaya çalıştım"

Birincilik ödülünü alan Fatih Aksular, basın mensuplarına, organ bağışının toplumsal anlamda bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulan bir konu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Organ nakli bekleyen kişilerden dinlediği hikayelerden yola çıkarak eserini hazırladığını anlatan Aksular, "Konuyu biraz daha soyutlayarak idealize ederek anlatmaya çalıştım." dedi.

Aksular, insanları organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

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