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2. ve 3. Ligde program yoğunlaşıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.11.2020 16:43 | Son Güncelleme

Pandemiden dolayı sıkıştırılmış fikstürün uygulandığı Misli.com 2.Lig ve 3.Ligde takımlar bu haftadan itibaren yine haftada iki maç dönemine giriyor.Misli.com 2.

2. ve 3. Ligde program yoğunlaşıyor

Pandemiden dolayı sıkıştırılmış fikstürün uygulandığı Misli.com 2.Lig ve 3.Ligde takımlar bu haftadan itibaren yine haftada iki maç dönemine giriyor.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 1 maç eksik ve 15 puanla 8. sırada yer alan Amedspor, 12. hafta maçında aynı puana sahip olduğu Afjet Afyonspor’la 29 Kasım Pazar günü deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Amedspor, Afyon deplasmanından 3 puanla dönerek Kocaelispor galibiyetiyle başlayan çıkışını devam ettirmek istiyor. Amedspor, bu maçın ardında 3 Aralık Perşembe günü kendi sahasında İnegölspor’la karşı karşıya gelecek. Her iki maçın da başlama saati 13.00 olarak belirlendi.

Lider Diyarbekirspor, 4 günde iki maça çıkacak
Misli.com 3. Lig 1. Grupta geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak hanesine 25 puan yazdıran lider Diyarbekirspor, 11. hafta maçında 28 Kasım Cumartesi günü Antalya’da Kemerspor’un konuğu olacak. Kemerspor, 7 puanla 15.sırada yer alıyor. Kemer İlçe Stadı’ndaki maç saat 13.00’da başlayacak.
Diyarbekirspor, 2 Aralık Çarşamba günü ise Diyarbakır’da Ofspor’la puan mücadelesine çıkacak. Bu maç da saat 13.00’da başlayacak.

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