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20 DEAŞ zanlısının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı

09.03.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 DEAŞ zanlısının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı

Kastamonu merkezli 4 ilde düzenlenen ve 20 şüphelinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunun görüntüleri paylaşıldı.

Jandarmanın basınla paylaştığı operasyon görüntülerinde, jandarma ekiplerinin şüphelilerin evine girdiği anlar, içeride yapılan arama, şüphelilerin yakalanması yer alıyor.

İkametlerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, kasatura, 30 cep telefonu, 13 sim kart, 21 flash bellek, 8 dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, 3 tablet, 4 harddisk, 8 fişek, 72 yasaklı yayın ve kitap, banka dekontları ve CD/DVD ele geçirildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 Mart'ta Kastamonu, Gaziantep, İstanbul ve Konya'da 24 adrese düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları tespit edilen 10'u yabancı uyruklu 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kastamonu DEAŞ

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