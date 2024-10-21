20 Ekim'de MasterChef'te kim elendi? Nevzat'ın elenmesine yorum yağdı

MasterChef'te gergin geceden haftanın ardından eleme akşamı geldi. Eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef'in yeni bölümünde, hayallerine devam edebilmek adına kıran kırana bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti?

Eleme potasında yer alan; Onur, Eda, Nigar, Akın, Nevzat, Emre ve Alper MasterChef hayallerine devam edebilmek adına tezgah başında bütün hünerlerini sergiledi. Eleme gecesinde şefler yarışmacılardan, 'Bolu Kızılcık Tarhanası'ndan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

En başarısız tabağı yapan yarışmacı iki etaplı finalin ardından MasterChef'e veda eden son isim oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarşmacı Nevzat oldu.

Nevzat konuşmasında "Elimden gelen bu oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Bana burası çok şey kattı" dedi.

Sosyal medyada ise seyirciler Nevzat'ın elenmesini 'erken' olarak değerlendirdi ve şu paylaşımlar öne çıktı: