Deniz Baysal, Teşkilat'tan bir anda çıkarıldı! "Benim için ani oldu"

Reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz'de başrol olan Deniz Baysal 3 sezon yer aldığı Teşkilat dizisinden bir anda çıkarıldığını söyledi. Deniz Baysal'ın açıklaması gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk oldu. Deniz Baysal, Teşkilat'tan nasıl ayrıldığına dair itirafta bulundu.

Deniz Baysal, Teşkilat tan bir anda çıkarıldı! "Benim için ani oldu" 1

Teşkilat'ın ilk üç sezonunda rol alan Deniz Baysal dizinin 4. sezonunda yer almadı. Üçüncü sezonun ardından diziden ayrılan Deniz Baysal'ın yerine Aybüke Pusat gelmişti. Baysal'ın Teşkilat'tan neden ayrıldığı uzun bir süredir merak konusuydu.

DENİZ BAYSAL TEŞKİLAT'TAN NEDEN ÇIKARILDI?

Şimdilerde Taşacak Bu Deniz'de Esme karakterine hayat veren Deniz Baysal diziden bir anda çıkarıldığını itiraf etti.

Deniz Baysal, Teşkilat tan bir anda çıkarıldı! "Benim için ani oldu" 2

"1,5 sene o boşluğu hissettim" diyen Deniz Baysal sözlerine şöyle devam etti:

"Üst üste 3 sezon bir işte yer alıyorsun, son dakika iptal oluyor. Son anda iptal oluyor. Çok büyük bir boşluğa düştüm. Benim için ani oldu hikaye gereği çıkarıldım, hazırlamamıştım kendimi."

