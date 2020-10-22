YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. 20 günde 5 hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı

20 günde 5 hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 22.10.2020 14:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 20 günde 5 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Türkmen ve Ege Mahalleleri’ nde otodan ve evden 5 ayrı hırsızlık olayı yaşanmasının ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalıma başlattı.

20 günde 5 hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 20 günde 5 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkmen ve Ege Mahalleleri’ nde otodan ve evden 5 ayrı hırsızlık olayı yaşanmasının ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalıma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında olay yeri ve güvenlik kameraları incelenerek olayın şüphelisinin S.A. isimli kişi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin Cumhuriyet Mahalllesi’nde saklandığı eve operasyon düzenledi. Hırsızlık şüphelisi S.A. yakalanarak gözaltına alındı. S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Kayıpken intihara kalkışan genç kız ikna edildi
Kayıpken intihara kalkışan genç kız ikna edildi
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak

Aydın Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
12:58
İkindi
16:00
Akşam
18:29
Yatsı
19:45

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Doruk Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da kayıp genç kız bulundu
Aydın'da kayıp genç kız bulundu
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.