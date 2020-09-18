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20 Milyona ihale edildi 300 günde tamamlanacak

YOZGAT HABERLERİ  | 18.09.2020 17:42 | Son Güncelleme

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse. ihalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan Büyük Camii Çevresi düzenlemesi projesini yerinde inceledi. Başkan Köse 20 milyon liraya ihale edilen projenin 300 günde tamamlanacağını söyledi.
Göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir mesai harcadıkları ve ihalesi TOKİ tarafından yapılan Çapanoğlu Büyük Camisi çevre düzenlemesi projesinde yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını belirten Köse, projede, 270 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi, aşevi, sosyal alanlar ve meydan olacağını ifade ederek, "Projemizin tamamlanmasıyla birlikte tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi etrafı güzel bir görünüme kavuşacak" dedi.
Projenin 20 milyon liraya ihale edildiğini ve 300 günde tamamlanacağını belirten Başkan Köse şu açıklamaları yaptı, "Hemen hemen 4 yıldır Büyük Camii çevremiz tabiri caizse halk meydanı gibiydi. Daha önceki dönemlerde de belediye başkanlarımız Büyük Camii çevresinde çalışmalar yaptılar ve belirli yerlere kadar getirdiler ama yeterli olmadı. Sonrasında biz göreve geldikten hemen sonra özellikle şehrimizin kimliği olan tarihi dokumuzun herkes tarafından bilindiği Çapanoğlu Camii’nin çevresini bu projeyi ihya ederek, biran önce şehrimize kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu projemizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza açtığımızda destek olacaklarını ifade ettiler. Bizim de memnuniyetimiz arttı ve biran önce bu projeyi hayata geçirmek için hep birlikte çalışmalarımıza başladık. Geldiğimiz nokta itibari ile de kamulaştırma işlemlerinin pek çoğunu yaptık. Diğer kamulaştırma yapamadığımız yerleri acele kamulaştırma ile birlikte de yapıp tam 1 ay sonra kendimize ait olan arsayı kazandırmış olacağız. Bu arada Toplu Konut İdaremiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve belediyemiz iş birliği ile ihalemizi yaptık. Yaklaşık 20 Milyon TL bedelli bir ihaleydi. İhaleyi bir firmamız aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyemiz tarafından da yer teslimi yapıldı. Müteahhit firmamız inşaat ve hafriyat çalışmalarına başladı. Çapanoğlu Camimiz de merkezimizde bulunan göz bebeği bir camiimiz. Yaklaşık 10 Bin metre karelik bir proje alanımız var. Bu proje alanı içerisinde yeni tip lavabolarımızın, kültür evimizin, kültür merkezimizin olduğu ve aynı zamanda da imalathanemizin, aşevimizin olduğu ve özellikle daha öncesinde de bizim seçim çalışmalarında bahsettiğimiz hocalar kahvesi kültürümüz vardı bizim o kültürü yeniden ihya edeceğimiz bir şekilde hocalar kahvesi kültürünü de yaşatacağımız bir alan da inşa edeceğiz. Yozgatlı halkımızın özellikle Büyük Camii çevresinde bulunan vatandaşlarımızın vakitlerini geçirebileceği ve şehrimizin nefes alabileceği tarihi dokumuzun ortaya çıkacağı bir proje. Bu projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, milletvekillerimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza başta şahsım adına ve şehrim adına teşekkür etmek istiyorum. Gelecek sene bu zaman inşallah bu proje tamamlanmış olacak ve vatandaşlarımız burada güzel bir alana sahip olacak"

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