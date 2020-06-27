YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. 20 ton canlı inci kefali böyle kurtarıldı

20 ton canlı inci kefali böyle kurtarıldı

VAN HABERLERİ  | 27.06.2020 10:05 | Son Güncelleme

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Bendimahi Çayında kaçak avcılar tarafından yakalanmış 20 ton inci kefalinin kurtarılması kameralara yansıdı.Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Bendimahi Çayında kaçak avcılar tarafından yakalanmış 20 ton inci kefalinin kurtarılması kameralara yansıdı.
Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından gece geç saatlerde Bendimahi Çayında yapılan denetimlerde yaklaşık 20 ton canlı, 1 ton da ölü inci kefaline (Van Balığı) el Konuldu. Canlı olan 20 ton inci kefali tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
02:47
Sabah
04:37
Öğle
12:15
İkindi
16:09
Akşam
19:42
Yatsı
21:24

Van Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Yeni yollar İpekyolu’na değer katıyor

Yeni yollar İpekyolu’na değer katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.