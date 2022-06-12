20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takım, Ankara'da kampa girecek

Hentbolda 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 15-30 Haziran tarihlerinde İsmail Tarakçı yönetiminde gerçekleştireceği Ankara kampının kadrosu belirlendi.

Kampa davet edilen sporcular şöyle:

"Ahmet Furkan Civan, Eren Alp Mete, Sefa Kocabayır, Arda Köse, Efe Karapınar, Danyel Kaya, Emirhan Aydemir, Doğukan Şirin, Mehmet Tolga Aşçı, Batuhan Caymaz, Sadık Emre Herseklioğlu, Berat Bilal Çebi, Onur Eren Gedikli, Kayra Mete, Eyüp Arda Yıldız, Sertan Can Erdoğan, Ali Eren Şahin, Yiğit Salim Yılmaz, Bayram Kasırga, Efe Şakir Cihan, Mevlüt Kaan Günay, Eren Özekçin."



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