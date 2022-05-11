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20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

11.05.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan, Nagpur'dan 19 yaşındaki Aboli Jarit bir sendrom sebebiyle sadece bir metre uzunluğunda. Ufak bir çocuk gibi görünen Jarit, 20'li yaşlarda olduğuna kimseyi inandıramıyor. Acımasız yorumlara maruz kalsa da, genç kız en büyük hayali olan olan model olma fikrinden vazgeçmemiş ve şimdi o yolda ilerliyor.

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

Bebekken, böbrek yetmezliği olarak da bilinen ve kemiklerin deformitesini ve kronik böbrek hastalığını birleştiren bir sendrom teşhisi konulan Aboli Jarit 19 yaşında olmasına rağmen hastalığı sebebiyle küçük bir kız çocuğu gibi görünüyor. Ancak Aboli Jarit, bodur büyümesinin bir model olma hayallerini gerçekleştirme yolunda onu durdurmasına izin vermeyi reddediyor.

ŞANSLI HİSSEDİYOR

Mesanesiz doğduğu ve bodur büyümesi nedeniyle yürüyemediği için her gün bez takmak zorunda olan genç kız, insanlar tarafından sık sık acımasız yorumlara ve tacize maruz kalsa da bu hastalığa rağmen hayatta olduğu için ne kadar şanslı hissettiğini anlattı. Hastalığının bir çözümü yok, tek başına dışarı çıkamıyor ve idrar kesesi olmadığı için geçirdiği ameliyatın ardından bez takmak zorunda.

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YETENEĞİNİ KANITLAMIŞ

ABOL

Hayattaki en büyük hedefi ünlü olmak olan Aboli, insanların onu boyundan dolayı algılandığından farklı bir şekilde tanımasını istediğini söyledi. Çocukken şarkı söylemeye ve dans etmeye aşık olduğunu ve aktris olmayı hayal ettiğini belirten genç kız kemikleri giderek zayıfladığı için ayakta duramasa bile oturarak dans etmeye devam ederek yeteneğini kanıtlamış.

AİLESİ DESTEKÇİ

53 yaşındaki annesi Vanita ve 65 yaşındaki babası Vijay dahil olmak üzere ailesinden, kardeşleri ve kuzenleri, amcaları ve teyzeleri dahil geniş ailesinden çok destek alan genç kız, kardeşi Akash'ın desteğiyle bir yetenek yarışmasına katıldığını ve finalistlerden biri olarak seçildiğinden kendine olan güveninin pekiştiğini söyledi.

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FİNALİST OLDU

Jarit şimdi Indian Idol'da yer alan bir model ve şarkıcı adayı ve başkalarına yardım etmek ve farkındalık yaratmak için çalışıyor. Genç kızın şimdi 6.000'den fazla takipçisi var ve ayrıca Tekerlekli Sandalyeli Güzellik Yarışması'nda Hindistan'da finalistliğe yükseldi. Dünya çapında da derece kazanabilmeyi umuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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