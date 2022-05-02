Öldü zannedip yakmak için ceset torbasına koydular! Bir anda hareket edince gözlerine inanamadılar

Çin’in en kalabalık şehri olan Şangay’da ilginç bir olay yaşandı. Bir emekli, bir ceset torbasının içinde hareket ederken işçiler tarafından bulununca, diri diri yakılmaktan şans eseri kurtarıldı. Sosyal medya paylaşılan görüntüler kısa sürede popüler olmayı başardı.

“HAREKET ETTİĞİNİ GÖRMEDİNİZ Mİ?”

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde koruyucu kıyafetler içindeki yetkilier tarafından taşınan bir ceset torbasındaki kişinin hareket ettiği bildirildi. Şangay’daki huzurevinin önünde kayıt edilen görüntülerde bir kişinin bakıcılara, “Buraya gelip ölülere mi bakıyorsunuz? Hala nefes alıyor. Hareket ettiğini görmediniz mi?” dediği duyuldu.

Ceset torbasını açan yetkililer emekli adamın yüzündeki örtüyü kaldırdığında ise hala hayatta olduğunu fark etti. Sağlık personeli yetkililere ceset torbasının içindeki şahsın yaşadığını ve yüzünün örtülmemesi gerektiğinin talimatını verdi. Öldüğü zannedilen kişi ise bir sedyeyle yeniden huzurevine taşındı.



