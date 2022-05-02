Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Öldü zannedip yakmak için ceset torbasına koydular! Bir anda hareket edince gözlerine inanamadılar

Öldü zannedip yakmak için ceset torbasına koydular! Bir anda hareket edince gözlerine inanamadılar

02.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Şangay şehrinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir huzurevinin önünden paylaşılan görüntülerde öldüğü bildirilerek sarı ceset torbasının içine konulan bir adam yakılmak üzere yola çıktığı sırada bir anda hareketlendi. Cenaze görevlilerin ceset torbasını açarak bakması üzerine adamın yaşadığı anlaşılırken huzurevi yetkilileri yanlış anlaşılma için özür diledi.

Çin’in en kalabalık şehri olan Şangay’da ilginç bir olay yaşandı. Bir emekli, bir ceset torbasının içinde hareket ederken işçiler tarafından bulununca, diri diri yakılmaktan şans eseri kurtarıldı. Sosyal medya paylaşılan görüntüler kısa sürede popüler olmayı başardı.

Öldü zannedilip morga kaldırıldı! Uyanıp ayağa kalktığında kimse inanamadıÖldü zannedilip morga kaldırıldı! Uyanıp ayağa kalktığında kimse inanamadı

“HAREKET ETTİĞİNİ GÖRMEDİNİZ Mİ?”

kapak2

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde koruyucu kıyafetler içindeki yetkilier tarafından taşınan bir ceset torbasındaki kişinin hareket ettiği bildirildi. Şangay’daki huzurevinin önünde kayıt edilen görüntülerde bir kişinin bakıcılara, “Buraya gelip ölülere mi bakıyorsunuz? Hala nefes alıyor. Hareket ettiğini görmediniz mi?” dediği duyuldu.

2

Ceset torbasını açan yetkililer emekli adamın yüzündeki örtüyü kaldırdığında ise hala hayatta olduğunu fark etti. Sağlık personeli yetkililere ceset torbasının içindeki şahsın yaşadığını ve yüzünün örtülmemesi gerektiğinin talimatını verdi. Öldüğü zannedilen kişi ise bir sedyeyle yeniden huzurevine taşındı.

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşırken görüntülenen adam cinayetten tutuklandıGüpegündüz kız arkadaşının cesedini taşırken görüntülenen adam cinayetten tutuklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...
Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...
Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadıGüpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

İlginizi Çekebilir

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.