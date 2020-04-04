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20 yıl aradan sonra tahta köprü’den su akmaya başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.04.2020 15:48 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 yıl aradan sonra tahta köprünün altından su akmaya başladı.Gaziantep’in Araban ilçesinde, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ilçe merkezi ve Araban Ovası’ndaki tarım arazilerinde taşkınlara neden olurken, ilçe genelinde yer altı su seviyesini yükseltmesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldan beri kuraklık nedeniyle hiç su akıntısının görülmediği tahta köprünün altından su akmaya başladı.20 yıl aradan sonra Tahta Köprünün altından su geçtiğini gören Arabanlı vatandaşlardan Hüseyin Pıçak, ’’Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle ilçemizde yağışlar yok denecek kadar azalmıştı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 yıl aradan sonra tahta köprünün altından su akmaya başladı.
Gaziantep’in Araban ilçesinde, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ilçe merkezi ve Araban Ovası’ndaki tarım arazilerinde taşkınlara neden olurken, ilçe genelinde yer altı su seviyesini yükseltmesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldan beri kuraklık nedeniyle hiç su akıntısının görülmediği tahta köprünün altından su akmaya başladı.
20 yıl aradan sonra Tahta Köprünün altından su geçtiğini gören Arabanlı vatandaşlardan Hüseyin Pıçak, ’’Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle ilçemizde yağışlar yok denecek kadar azalmıştı. Son günlerde ilçede aralıklarla yağan aşırı sağanak yağışlar ilçe genelinde yer altı su seviyelerini yükseltmesi sebebiyle uzun yıllar sonra yaklaşık 20 yıldan beri ilk defa Karacaören Göl mevkiindeki tarım alanlarında su kaynakları gördüm ve su kaynaklarının Tahta Köprü altından geçişini görüyorum’’ diye konuştu.

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