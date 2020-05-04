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20 yıl sonra asfaltla tanışan mahalle sakinlerinden Başkan Beyoğlun’a pankartlı teşekkür

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.05.2020 17:22 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi’nin bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile başlattığı çalışmalar kapsamında asfaltladığı Bayramoğlu semtinin sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti teşekkür pankartı asarak dile getirdi.Bağlar’ın en kalabalık mahallelerinden olan Mevlana Halit Mahallesi, Kooperatifler Caddesi ve Bayramoğlu mevkisinde tamamlanmak üzere olan asfalt çalışmalarını inceleyerek vatandaşlarla görüşen Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için çok önemli.

20 yıl sonra asfaltla tanışan mahalle sakinlerinden Başkan Beyoğlun’a pankartlı teşekkür

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi’nin bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile başlattığı çalışmalar kapsamında asfaltladığı Bayramoğlu semtinin sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti teşekkür pankartı asarak dile getirdi.
Bağlar’ın en kalabalık mahallelerinden olan Mevlana Halit Mahallesi, Kooperatifler Caddesi ve Bayramoğlu mevkisinde tamamlanmak üzere olan asfalt çalışmalarını inceleyerek vatandaşlarla görüşen Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için çok önemli. Onlar hizmetin en güzeline layıktır” dedi.

"Bozuk olan yollar düzeltilerek asfalt yapıldı"
AK Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi, ilçenin en kalabalık mahallelerinden olan Mevlana Halit Mahallesi’nde yer alan Bayramoğlu sitesi çevresini ve Kooperatifler Caddesi’ni 20 yıl sonra sıcak asfalt hizmeti ile tanıştırarak bu bölgede yaşayan vatandaşları memnun etti. Mahalle içindeki ara yolların bozuk ve bakımsız olması nedeniyle yıllardır sorun yaşadıklarını dile getiren vatandaşların talebi üzerine harekete geçen Bağlar Belediyesi, bazalt taşından ürettiği uzun ömürlü kaliteli asfalt ile burada çalışma başlattı. Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ve Ramazan ayına rağmen yoğun ve titiz bir çalışma yürüterek bu bölgedeki mahalle ve semt içi yolları modern bir görüntüye kavuşturdu.

Yapılan hizmetten memnun kaldılar
Covid-19 önlemleri gereği maske,eldiven ve sosyal mesafe kurallarına uyarak görev yapan ekiplerin çalışmasından sonra güzel bir görünüme kavuşan bölgede yaşayan vatandaşlar, "Mahallemize yapılan asfalt çalışmasından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür ederiz” pankartı astı. Yapılan çalışmaları inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çevredeki vatandaşlarla görüştü. Yapılan hizmetin kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, Beyoğlu’na teşekkür etti.

“Kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz”
Başkan Beyoğlu, "Bu bölgede uzun yıllar asfalt çalışması yapılmamış. Vatandaşımızın layık olduğu bu güzel hizmeti yapmak bize nasip oldu. Bazalt taşından ürettiğimiz asfalt dünyada en uzun ömürlü ve kaliteli asfalt çeşididir. Yeni tip korona virüs ile ilgili önlemleri ihmal etmiyoruz. Ancak bunu yaparken hizmetlerimizi de aksatmadan devam ettiriyoruz. Her gün milletimizin içindeyiz, onlarla beraberiz. Ziyaret edip Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyoruz ve taleplerini alarak buna göre çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Durmak yok, kararlı ve azimli şekilde yola devam edeceğiz” dedi.

20 yıl sonra asfaltla tanışan mahalle sakinlerinden Başkan Beyoğlun’a pankartlı teşekkür

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