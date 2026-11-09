SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maçın ardından milli aradan sonra oynayacakları kritik Galatasaray derbisine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların ligin en iyi ve en aç takımı olduğunu vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, mutlak galibiyet hedeflediklerini belirtti.

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği karşısında sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında tüm dikkatleri önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan dev Galatasaray derbisine çevirdi. Siyah-beyazlı takımın başında iyi bir çıkış yakalayan İtalyan teknik adam, ezeli rakiplerine karşı oynayacakları zorlu mücadelenin önemine vurgu yaptı.

"LİGİN EN İYİ VE EN AÇ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Vincenzo Italiano, Süper Lig in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir... 1

Milli aradan sonra deplasmanda oynayacakları maçların gelişimleri açısından büyük bir test olacağını belirten Italiano, sarı-kırmızılı ekibin yapısına dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, "Deplasmanda oynayacağız. Bu da gelişmemiz gereken bir şey. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Gerçekten hâlâ aç oyunculara sahip, aç bir takım olduğunu söylemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YENMEMİZ GEREKEN BİR MAÇ"

Vincenzo Italiano, Süper Lig in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir... 2

Derbinin hedefleri doğrultusunda kaçınılmaz bir dönemeç olduğunu dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenmemiz gereken bir maç. Hepimiz biliyoruz bunu. Zamanı gelince de o maç için hazırlıklar yapacağız tabii ki. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de yeni bir takımız. Daha çok yeni oyuncu var, yeni bir hoca var ve yeni bir fikir var burada. O yüzden 4 sene üst üste şampiyon olan bir takıma karşı hemen kendinizi en iyi şekilde hazırda bulamazsınız. Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz zaten."

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi'den çocuklarına şiddet uyguladı iddiası! "Vurdu, odaya kitledi"Mauro Icardi'den çocuklarına şiddet uyguladı iddiası! "Vurdu, odaya kitledi"
İrfan Can Kahveci için olay iddia! "Belki milli takıma bir daha hiç almayacak"İrfan Can Kahveci için olay iddia! "Belki milli takıma bir daha hiç almayacak"
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray Vincenzo Italiano
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan savaş açıklaması! İran: "Patlama sesleri duyuldu"

Trump'tan savaş açıklaması! İran: "Patlama sesleri duyuldu"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Beşiktaş'ta Vlahovic şov! Kartal Gençlerbirliği'ni üç golle devirdi

Beşiktaş'ta Vlahovic şov! Kartal Gençlerbirliği'ni üç golle devirdi

Geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Herkes ona baktı

Geceye öyle bir kıyafetle geldi ki... Herkes ona baktı

Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücret açıklaması 'Şu an beni sevindiren...'

Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücret açıklaması 'Şu an beni sevindiren...'

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor: Fiyatı yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.