Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği karşısında sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında tüm dikkatleri önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan dev Galatasaray derbisine çevirdi. Siyah-beyazlı takımın başında iyi bir çıkış yakalayan İtalyan teknik adam, ezeli rakiplerine karşı oynayacakları zorlu mücadelenin önemine vurgu yaptı.

"LİGİN EN İYİ VE EN AÇ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Milli aradan sonra deplasmanda oynayacakları maçların gelişimleri açısından büyük bir test olacağını belirten Italiano, sarı-kırmızılı ekibin yapısına dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, "Deplasmanda oynayacağız. Bu da gelişmemiz gereken bir şey. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Gerçekten hâlâ aç oyunculara sahip, aç bir takım olduğunu söylemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YENMEMİZ GEREKEN BİR MAÇ"

Derbinin hedefleri doğrultusunda kaçınılmaz bir dönemeç olduğunu dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenmemiz gereken bir maç. Hepimiz biliyoruz bunu. Zamanı gelince de o maç için hazırlıklar yapacağız tabii ki. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de yeni bir takımız. Daha çok yeni oyuncu var, yeni bir hoca var ve yeni bir fikir var burada. O yüzden 4 sene üst üste şampiyon olan bir takıma karşı hemen kendinizi en iyi şekilde hazırda bulamazsınız. Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz zaten."