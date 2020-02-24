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20 yıl sonra Kadıköy'de gelen galibiyet coşkusu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.02.2020 00:07 | Son Güncelleme

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra mağlup ederken sarı kırmızılı ekipte büyük bir sevinç yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve Kadıköy'de 20 yıl süren 'kazanamama' serisini sonlandırdı. Bu galibiyetin ardından Galatasaraylı futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Galatasaray'da galibiyet coşkusu

Tarihi gecede Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte sarı kırmızılı takımda büyük bir sevinç yaşandı.
Onyekuru 90+7. dakikada attığı 3. golün ardından yedek kulübesine gitti.
Nijeryalı futbolcu, yedek kulübesinde teknik direktör Fatih Terim ile birlikte selfie çektirdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yedek kulübesi sahaya doğru koştu.
Galatasaray antrenörü Necati Ateş, 3. golü atan Henry Onyekuru'yu kucağına alırken tüm futbolcular ve teknik heyet tek tek sarıldı.

17 YIL SONRA VOLKAN'SIZ

17 YIL SONRA VOLKAN'SIZ
Fenerbahçe formasını ile 2003 yılında giyen Volkan Demirel, 17 yıl sonra Galatasaray derbisinde yer almadı. Futbolculuk kariyerini sonlandırarak teknik heyete geçen Volkan Demirel, geride kalan süre zarfında ilk kez Galatasaray’a karşı kalede yer alamadı.

FALCAO VE BELHANDA İLK 11’E GERİ DÖNDÜ

FALCAO VE BELHANDA İLK 11’E GERİ DÖNDÜ
Galatasaray’da ise teknik direktör Fatih Terim, kritik derbi öncesinde hücum hattında Younes Belhanda ile Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’ya şans tanıdı.
Faslı oyuncu Belhanda, ligde iki maç aradan sonra ilk 11’e geri dönerken son olarak Galatasaray’ın 20’inci hafta oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçında forma giymişti.
Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao ise 19’uncu haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde kendisine ilk 11’de şans bulmuş ve 1 de gol kaydetmişti.

SHEFFİELD UNİTED MENAJERİ WİDER İLE LUGANO KADIKÖY’DE

SHEFFİELD UNİTED MENAJERİ WİDER İLE LUGANO KADIKÖY’DE
Sheffield United menajeri Chris Wilder ile Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Diego Lugano, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’ye destek olmak için Kadıköy’e geldi. Wilder, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’nin davetlisi olarak maçta yer aldı.
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Galatasaray kadıköy galibiyet coşku sevinç kutlama

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