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20 yıl sonra köyüne geri dönerek besiciliğe el attı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.05.2020 10:18 | Son Güncelleme

İnşaat işlerinde çalışarak geçimini sağlayan 47 yaşındaki Ethem Erdoğan, 20 yıl sonra köyüne dönerek besicilikle uğraşmaya başladı.Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Samağır köyünde yaşayan Ethem Erdoğan, 20 yıl inşaatta çalışarak geçimini sağlamaya çalıştı.

İnşaat işlerinde çalışarak geçimini sağlayan 47 yaşındaki Ethem Erdoğan, 20 yıl sonra köyüne dönerek besicilikle uğraşmaya başladı.
Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Samağır köyünde yaşayan Ethem Erdoğan, 20 yıl inşaatta çalışarak geçimini sağlamaya çalıştı. Yıllarca ekmek kazandığı işini bırakarak kendine 100 adet koyun alan 47 yaşındaki Ethem Erdoğan’ın 89 adet de kuzusu bulunuyor.
Besicilikle 2019 yılı Eylül ayında uğraşmaya başladığını ve bu süre içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden her konuda destek aldığını ifade eden Erdoğan, "Devletim sağ olsun" diyerek, yetkililerin kırsal alana gelerek hayvanları ile yakından ilgilendiğini söyledi. Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin düzenli olarak koyun ve kuzuların sağlıklarını kontrol ettiğini, küpeleme ve aşılama işlemlerini gerçekleştirdiğini bildirdi.

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