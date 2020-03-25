YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. 20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

MUŞ HABERLERİ  | 25.03.2020 14:53 | Son Güncelleme

Muş’ta 20 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinin gizli bölmesinde kıskıvrak yakalandı.Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, 2000 yılında "Hizbullah silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Y.Y.’ye yönelik operasyon düzenledi.

Muş’ta 20 yıldır aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinin gizli bölmesinde kıskıvrak yakalandı.
Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, 2000 yılında "Hizbullah silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Y.Y.’ye yönelik operasyon düzenledi. Yazın ahırda, kışın ise evinin gizli bölmesinde saklandığı ve yakalanmamak için gözetleme desteği aldığı öğrenilen Y.Y., jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmayla evinin gizli bölmesinde yakalandı.
Gözaltına alınan Y.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdilerSokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Muş Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:03
Öğle
12:25
İkindi
15:54
Akşam
18:37
Yatsı
19:55

Muş Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Kayhan Eczanesi
Merkez
Samra Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muş’ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

Muş’ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

Dağ köylerindeki buz sarkıtları insan boyunu geçti

Dağ köylerindeki buz sarkıtları insan boyunu geçti

Başkan Asya’dan, sanayi esnafına ziyaret

Başkan Asya’dan, sanayi esnafına ziyaret

Muş’ta tarihi eserler ve mağaralar tescillenmeyi bekliyor

Muş’ta tarihi eserler ve mağaralar tescillenmeyi bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.