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20 yıllık köy kütüphanesini Osmancık Belediyesi yaşatacak

ÇORUM HABERLERİ  | 12.05.2020 17:58 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesi Çampınar Köyünde yaşayan 97 yaşındaki emekli fizik-kimya öğretmeni Salim Savcı’nın ilerleyen yaşından dolayı ilgilenemediği 20 yıllık köy kütüphanesini Osmancık Belediyesi yaşatacak.Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi ve onursal başkanı emekli fizik-kimya öğretmeni Salim Savcı’yı yaşadığı Çampınar köyünde ziyaret etti.

20 yıllık köy kütüphanesini Osmancık Belediyesi yaşatacak

Çorum’un Osmancık ilçesi Çampınar Köyünde yaşayan 97 yaşındaki emekli fizik-kimya öğretmeni Salim Savcı’nın ilerleyen yaşından dolayı ilgilenemediği 20 yıllık köy kütüphanesini Osmancık Belediyesi yaşatacak.
Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi ve onursal başkanı emekli fizik-kimya öğretmeni Salim Savcı’yı yaşadığı Çampınar köyünde ziyaret etti. İlerleyen yaşına rağmen halen yazmaya devam eden Savcı’ya verdiği mücadeleden dolayı teşekkür eden Cebeci, 11 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin belediye tarafından yaşatılacağını söyledi.
Hüseyin Cebeci, Salim Savcı’nın adının da ilçede kurulacak kütüphanede yaşatılacağını belirterek, “Değerli yazarımız Salim Savcı, 97 yıllık ömrünü yazmaya ve kitaplara adamış bir isim. Köyünde kurduğu kütüphanede yıllardır çocuklara okuma sevgisini aşılamaya çalıştı. Onun bu emeklerinin sürekli yaşaması lazım. Bu güne kadar 73 basılı eser yayımlayan Yazarımızın, 30’un üzerinde de basılmamış eseri var. İnşallah bu eserlerinin de baskısını yaptırarak okuyucuyla buluşturacağız.” dedi.
’Kütüphane kurulacak’
Başkan Yardımcısı Cebeci, Salim Savcı’nın kütüphanesinin, ilçedeki Kent Parkta yeni nesil sosyal bir kütüphaneye dönüştürüleceğini belirterek, kütüphanenin bir bölümünün de yalnızca yazara ait eserlere ayrılacağını ifade etti.
İlerleyen yaşından dolayı artık kütüphanesi ile ilgilenemediğini belirten Salim Savcı ise tek arzusunun kütüphanesinin yaşaması olduğunu belirterek ilgilerinden dolayı Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci’ye teşekkür etti.

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