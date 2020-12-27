20 yıllık ulaşım çilesine 20 günde son verdi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Siverek yolu üzerinde uzun yıllardır şikayet konusu olan yol sorununu kısa sürede kazandırdığı uzun ve geniş yol çalışması ile çözüme kavuşturarak ulaşımı rahatlattı.

Bağlar Belediyesi, Şanlıurfa karayolu KOSGEB mevkisi üzerinde uzun yıllardır yaşanan ve hem sürücülerin hem de çevredeki esnaflar ile vatandaşların şikayetine konu olan ulaşım sorununu, yeni yol yaparak çözdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda önce güzergahın alt tarafına, ardında da üst tarafına yeni yol yapılarak sorun ortadan kaldırıldı. 1 kilometre 200 metre uzunluk ve 25 metre genişliğindeki yolun tamamlanmasıyla rahat nefes alan vatandaşlar, yapılan hizmetin çok değerli olduğunu dile getirerek bu konuda duyarlılık gösteren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

"Milletimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz"

Yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Başkan Beyoğlu, halkın taleplerini ve memnuniyetini esas alarak hizmet çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Uzun yıllardır devam eden bir sorununu daha çözmek bize nasip oldu. Vatandaşlarımız artık huzur içerisinde bu güzergahı kullanabilecek. Bunu sağladığımız için mutluyuz. Milletimizin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

