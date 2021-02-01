20.yy’ın en büyük kahini Edgar Cayce’in kehanetleri şaşırttı!

Edgar Cayce’in kahehanet hikayeleri aslında çocukluğunda yaşadığı bir olaydan sonra başladı. Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı komaya giren Cayce, doktorların bütün müdahalelerine rağmen bir türlü komadan çıkamadı. Cayce komadayken konuşur ve doktorlara “Özel bir yakın yapın ve enseme kuvvetlice bastırın” der. Söylenileni doktorlar gerçekten yapar ve Cayce, o akşam komadan çıkar. Böylece Edgar Cayce'nin daha çok küçük yaşlarda kehanetleri oluşmaya başlar. İşte Cayce’in yıllar öncesinde söylediği birkaç kehanet;

1934 yılında Hitler, Almanya'nın başına geçecek.

Elektrikli arabalar ve ışıktan silahlar üretilecek.

I. Dünya Savaşı bittiğinde Versay Antlaşmasına sadık kalınmazsa 1940 yılında çok daha büyük bir savaş olacak.

1955 yılında Vietnam Savaşı başlayacak.

Mısır Piramitleri Atlatisliler tarafından yapılmıştır. (Atlantis'in nerede olduğunu bulmuştur.)

1929 Ekonomik Krizi, 1933 yılında sona erecek.

Rusya 2010 yılı itibariyle güçlenecek.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında asla savaş olmayacak.

Türkiye giderek İslam ülkesi haline gelecek

III. Dünya Savaşı çıkmayacak fakat dünyayı daha büyük bir felaket bekleyecek!

Antartika ve Grönland'daki buzullar eriyecek. San Francisco ve Los Angeles gibi kıyı şehirler sular altında kalacak

Depremler nedeniyle 21. Yüzyıl sonunda dünyanın şekli değişecek.Şu an yer alan ülkelerin bazıları sular altına gömülecek. Okyanusun altından ise yeni karalar çıkacak.

Paris, Londra ve New York haritalardan silinecek.

Dünya tarihine damga vuracak kehanetlerinin ardından kendisi ile ilgili açıklamalar yapan Cayce, ölüm tarihini ve saatini bilmiştir. 3 Ocak 1945 saat 5'te öleceğini söyleyen Cayce gerçekten de verdiği saat ve tarihte vefat etmiştir.



