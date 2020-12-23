Yıllar önce ölen kör kahin Baba Vanga’nın 2021 kehanetleri ortaya çıktı! 2021 kenahetleri şaşırttı!

1996 yılında 85 yaşında ölmesine rağmen Baba Vanga’nın kehanetleri konuşulmaya devam ediyor. Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga, tuhaf iddiaları nedeniyle 'Balkanların Nostradamusu' lakabıyla anlıyor. 12 yaşında görme yeteneğini kaybeden ve o dönemde kendisine geleceği görme yetisi verildiğini iddia eden Baba Vanga’nın kehanetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Tanrı’dan çok nadir bir hediyenin verildiğini söyleyen Baba Vanga, Sovyetler Birliği’nin dağılmasını, 11 Eylül olaylarını, 2001 saldırısını, Prenses Diana’nın ölümünü ve Çernobil felaketini bilmişti. Tahminlerinin yüzde 85’i doğru çıkan kahin, 2021 yılı içinde tahminde bulunmuştu.
Baba Vanga’nın ilk tahmini kanser hastalığı üzerine oldu. Ona göre 21. yüzyılın başlarında insanlık kanserden kurtulacak. Kahinin çılgın tahminleri arasında ise Avrupa ekonomisinin düşeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kendi ülkesinden biri tarafından suikast girişiminde bulunulacağını ve aşırı İslamcıların Avrupa'da bir saldırı düzenleyeceği yer aldı.
İnsanlık bilincinin tamamen değişime uğrayacağını belirten ünlü kahin, “Zor zamanlar gelecek. İnsanlar inançlarına göre bölünecek. İnsanlığın kaderini ve kaderini değiştirecek yıkıcı olaylara tanık oluyoruz." demişti.
Bulgar kahinin petrol üretiminin duracağını ve dünyanın dinleneceğini de ifade etmişti. Hatta petrol üretimi durduğu için trenlerin güneş ışığı ile çalışacağını söylemişti.
Kahinin iddialarında üç dev ülkenin birleşeceğini ve kırmızı para biriminin oartaya çıkacağını iddia etmişti. Hatta 2021 yılında bir ejderhanın gezegeni ele geçireceğini öne sürmüştü. 100, 5 ve 0 rakamlarını gördüğünü vurgulayan kahin tahminleriyle çoğu kişiyi şaşırtmayı başarmıştı. Önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kurulacağı ileri sürülmüştü.
"Kozmosta yaşam keşfedilecek ve aniden dünyadaki yaşamın ilk kez nasıl ortaya çıktığı netleşecek," ekleyerek "insanlar diğer dünyalardan ruhani kardeşleriyle temasa geçecekler" diye tahmin etmişti.
Baba Vanga'nın görüşüne göre "gizemli bir hastalıktan" muzdarip olacağını söylediği Başkan Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken işler iyi görünmeyecek. Hatta Trump’ın kendisini sağır bırakacak ve beyin travmasına neden olacak gizemli bir hastalığa yakalanacağını iddia etti.
Kahin kehanetinde ortaya attığı üç devin Rusya, Hindistan ve Çin olabileceği ve her ikisi de kırmızı renkte olan 100 Yuan ve 5000 ruble banknotların gündeme gelebileceği düşünüldü. Hatta ejderha olarak tanımlanan ülkenin Çin olduğu vurgulandı.
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