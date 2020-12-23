Yıllar önce ölen kör kahin Baba Vanga’nın 2021 kehanetleri ortaya çıktı! 2021 kenahetleri şaşırttı!

1996 yılında 85 yaşında ölmesine rağmen Baba Vanga’nın kehanetleri konuşulmaya devam ediyor. Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga, tuhaf iddiaları nedeniyle 'Balkanların Nostradamusu' lakabıyla anlıyor. 12 yaşında görme yeteneğini kaybeden ve o dönemde kendisine geleceği görme yetisi verildiğini iddia eden Baba Vanga’nın kehanetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Tanrı’dan çok nadir bir hediyenin verildiğini söyleyen Baba Vanga, Sovyetler Birliği’nin dağılmasını, 11 Eylül olaylarını, 2001 saldırısını, Prenses Diana’nın ölümünü ve Çernobil felaketini bilmişti. Tahminlerinin yüzde 85’i doğru çıkan kahin, 2021 yılı içinde tahminde bulunmuştu.

“İNSANLIK KANSERDEN KURTULACAK”

Baba Vanga’nın ilk tahmini kanser hastalığı üzerine oldu. Ona göre 21. yüzyılın başlarında insanlık kanserden kurtulacak. Kahinin çılgın tahminleri arasında ise Avrupa ekonomisinin düşeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kendi ülkesinden biri tarafından suikast girişiminde bulunulacağını ve aşırı İslamcıların Avrupa'da bir saldırı düzenleyeceği yer aldı.