200 çocuğun yüzü bayramda gülecek

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 200 çocuğa Beşiktaş taraftar grubu Çarşı tarafından bayramlık kıyafet hediye edildi.

Bandırma Kartalgücü Spor Kulübü Derneği ile Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, Bandırma’da bir kafede düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. İlk olarak kahvaltıda gidilecek yerlerin programı yapıldı, daha sonra teker teker ihtiyaç sahipleri ziyaret edildi. Programda Çarşı’nın kurucusu Ayhan Güner, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Koçyiğit ve taraftar aile hazır bulundu.

Çarşı’nın bir taraftar grubundan daha fazlası olduğunu belirten Bandırma Kartalgücü Spor Kulübü Derneğinden Kübra Aksoy, “Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlık eşya getirdik. İhtiyaç sahibi çocuklara elimizden geldiği kadar hızla ulaşmaya çalışacağız. Kıyafetlerin bedenleri yaşlara göre ayrımını yaptık. Yaklaşık olarak 200 çocuğumuzun dışında ekstra kıyafet getirdik. İstanbul’dan 20 kişilik bir grup geldi, Bandırmalı arkadaşlarımızla birlikte yardımcı olacaklardır. Aslında uzun süredir Beşiktaş taraftarı olarak bu yardımları yapıyoruz. Anadolu’da bir taraftar grubundan fazlası olduğumuzu her zaman göstermekteyiz. Kurban Bayram öncesi yaklaşık 200 ihtiyaç sahibine giyecek desteği vereceğiz. Bizler her zaman Beşiktaş ve Çarşı ailesi olarak pusulamızı vicdan olarak belirledik ve çocuklarımızın yüzünü her daim güldüreceğimize ant içtik” dedi.

