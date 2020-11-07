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200 kınalı keklik doğaya bırakıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.11.2020 09:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından Afyon Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden getirilen 200 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan kınalı keklikler, doğada süne yedikleri için çiftçinin dostu olarak ta biliniyor ve tarımsal üretime katkı sağlıyor.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından Afyon Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden getirilen 200 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan kınalı keklikler, doğada süne yedikleri için çiftçinin dostu olarak ta biliniyor ve tarımsal üretime katkı sağlıyor. Keklikler yetişkinlik döneminde böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene ile de mücadelede fayda sağlıyor. Afyon Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden getirdiğimiz 200 adet kınalı keklik, görevlilerimizle beraber Altıntaş ovasında doğaya bırakıldı’’ dedi.

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