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200 tarihten geriye enkaz kaldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.11.2020 14:54 | Son Güncelleme

Denizli’de yaklaşık 200 yıllık tarihi evde çıkan yangının sebebi belli oldu.

Denizli’de yaklaşık 200 yıllık tarihi evde çıkan yangının sebebi belli oldu. Tarihi evin yandığı o anlarda panik yaşanmıştı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev küle döndü. 2000 yılında koruma altına olan 200 yıllık tarihi evde uzun süredir kimsenin ikamet etmediği belirtildi.
Yangın, Buldan ilçesi Çaybaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin’e ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 yıllık tarihi evde 10 Kasım 2020 Salı günü akşam saatlerinde elektrikten çıktığı iddia edilen yangın çıkmıştı. Evde kimsenin oturmadığı ve koruma altında olduğu öğrenilen tarihi evin yanmaya başladığı sırada mahallede bulunan vatandaşlar evinden panik ve korku ile kaçmıştı.
200 yıllık tarihi ev yangının sebebi elektrik olarak açıklandı
2000 yılında koruma altına alınan 200 yıllık tarihi ev itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirilerek inceleme çalışması başlatıldı. Yapılan incelemelerde ev yangının sebebi ise elektrik olduğu açıklandı.

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