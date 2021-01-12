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2000 Evler Mahallesinde eski borulardan kaynaklı su kesintileri son bulacak

12.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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2000 Evler Mahallesinde eski borulardan kaynaklı su kesintileri son bulacak

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi’nde eski su borularından kaynaklı su kesintilerini önlemek ve vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.Belediye Başkanı Rasim Arı’nın 2020 yılının son haftalarında başlattığı 3.

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi’nde eski su borularından kaynaklı su kesintilerini önlemek ve vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın 2020 yılının son haftalarında başlattığı 3. büyük altyapı hamlesi çerçevesinde şehrin birçok mahallesinde altyapı yenileme çalışması yaparak eski içme suyu borularını yeni nesil polietilen borularla değiştiren Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri 2000 Evler Mahallesi’nde yoğun bir mesai gerçekleştiriyor.
MEDAŞ İşletme Müdürlüğü yanındaki 40. Sokak’ta sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, burada uzun yıllardır kullanılan eski asbestli borulardan kaynaklı su kesintilerinin önüne geçecek.
Sokaktaki tüm abone bağlantılarını yenileyerek içme suyu hattındaki asbestli boruları devreden çıkartacak olan ekipler, bu borular yerine yeni nesil polietlilen borular döşeyecek.
Böylelikle mahalle sakinlerine kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu imkanı sunacak olan belediye ekipleri bu çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

2000 Evler Mahallesinde eski borulardan kaynaklı su kesintileri son bulacak

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