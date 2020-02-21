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2009’daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 11 gözaltı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 21.02.2020 20:55 | Son Güncelleme

Kırıkkale merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 2009’daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.FETÖ mensuplarının, 2009’da yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptığı iddiası üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olma, resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kırıkkale merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 2009’daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ mensuplarının, 2009’da yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptığı iddiası üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olma, resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine, İl Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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