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2018 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 17.07.2018 18:28 | Son Güncelleme

Fransa'nın finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etmesiyle sona eren 2018 Dünya Kupası sonrası FIFA, turnuvanın en iyi 11'ini açıkladı.

Açıklanan kadroda sürpriz isimlerin yer alması dikkat çekti.

FIFA, 2018 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini açıkladı!

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FIFA, Fransa'nın şampiyonluğu ile sona eren Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini açıkladı. İşte altın 11...

FIFA, Fransa'nın şampiyonluğu ile sona eren Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini açıkladı. İşte altın 11...
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Hugo Lloris (FRANSA)

Hugo Lloris (FRANSA)
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Kierian Trippier (İNGİLTERE)

Kierian Trippier (İNGİLTERE)
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Raphael Varane (FRANSA)

Raphael Varane (FRANSA)
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Dejan Lovren (HIRVATİSTAN)

Dejan Lovren (HIRVATİSTAN)
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Ashley Young (İNGİLTERE)

Ashley Young (İNGİLTERE)
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Paulinho (BREZİLYA)

Paulinho (BREZİLYA)
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Luka Modric (HIRVATİSTAN)

Luka Modric (HIRVATİSTAN)
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Eden Hazard (BELÇİKA)

Eden Hazard (BELÇİKA)
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Antoine Griezmann (FRANSA)

Antoine Griezmann (FRANSA)
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Neymar (BREZİLYA)

Neymar (BREZİLYA)
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Kylian Mbappe (FRANSA)

Kylian Mbappe (FRANSA)
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