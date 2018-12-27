SPOR

Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.12.2018 22:27 | Son Güncelleme

Forbes dergisi tarafından Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş ve sponsor gelirleri ile bonuslar hesaba katılarak yapılan araştırmaya göre 2018'in en çok kazanan sporcusu belli oldu. Ayrıca dünya spor tarihinde tüm zamanların en çok kazanan sporcuların da servetleri ortaya çıktı.

İşte o isimler...

2018 yılının en çok kazanan sporcuları

10 - Matthew Stafford | Amerikan futbolu (59,5 milyon dolar)

10 - Matthew Stafford | Amerikan futbolu (59,5 milyon dolar)

9 - Matt Ryan | Amerikan futbolu (67,3 milyon dolar)

9 - Matt Ryan | Amerikan futbolu (67,3 milyon dolar)

8 - Stephen Curry | Basketbol (76,9 milyon dolar)

8 - Stephen Curry | Basketbol (76,9 milyon dolar)

7 - Roger Federer | Tenis (77,2 milyon dolar)

7 - Roger Federer | Tenis (77,2 milyon dolar)

6 - LeBron James | Basketbol (85,5 milyon dolar)

6 - LeBron James | Basketbol (85,5 milyon dolar)

5 - Neymar | Futbol (90 milyon dolar)

5 - Neymar | Futbol (90 milyon dolar)

4 - Conor McGregor | Karma dövüş sanatları (99 milyon dolar)

4 - Conor McGregor | Karma dövüş sanatları (99 milyon dolar)

3 - Cristiano Ronaldo | Futbol (108 milyon dolar)

3 - Cristiano Ronaldo | Futbol (108 milyon dolar)

2 - Lionel Messi | Futbol (111 milyon dolar)

2 - Lionel Messi | Futbol (111 milyon dolar)

1 - Floyd Mayweather | Boks (285 milyon dolar)

1 - Floyd Mayweather | Boks (285 milyon dolar)

İşte tüm zamanların en fazla kazanan sporcuları

İşte tüm zamanların en fazla kazanan sporcuları

20 - Manny Pacquiao | Boks (510 milyon dolar)

20 - Manny Pacquiao | Boks (510 milyon dolar)

19 - Oscar De La Hoya | Boks (520 milyon dolar)

19 - Oscar De La Hoya | Boks (520 milyon dolar)

18 - Jeff Gordon | Motor sporları (525 milyon dolar)

18 - Jeff Gordon | Motor sporları (525 milyon dolar)

17 - Alex Rodriguez | Beyzbol (575 milyon dolar)

17 - Alex Rodriguez | Beyzbol (575 milyon dolar)

16 - Lionel Messi | Futbol (600 milyon dolar)

16 - Lionel Messi | Futbol (600 milyon dolar)

15 - Roger Federer | Tenis (675 milyon dolar)

15 - Roger Federer | Tenis (675 milyon dolar)

14 - Mike Tyson | Boks (700 milyon dolar)

14 - Mike Tyson | Boks (700 milyon dolar)

13 - Greg Norman | Golf (705 milyon dolar)

13 - Greg Norman | Golf (705 milyon dolar)

12 - Cristiano Ronaldo | Futbol (725 milyon dolar)

12 - Cristiano Ronaldo | Futbol (725 milyon dolar)

11 - LeBron James | Basketbol (730 milyon dolar)

11 - LeBron James | Basketbol (730 milyon dolar)

10 - Shaquille O'Neal | Basketbol 735 milyon

10 - Shaquille O'Neal | Basketbol 735 milyon

9 - David Beckham | Futbol (800 milyon dolar)

9 - David Beckham | Futbol (800 milyon dolar)

8 - Kobe Bryant | Basketbol (800 milyon dolar)

8 - Kobe Bryant | Basketbol (800 milyon dolar)

7 - Phil Mickelson | Golf (815 milyon dolar)

7 - Phil Mickelson | Golf (815 milyon dolar)

6 - Michael Schumacher | Motor sporları (1 milyar dolar)

6 - Michael Schumacher | Motor sporları (1 milyar dolar)

5 - Floyd Mayweather | Boks (1,07 milyar dolar)

5 - Floyd Mayweather | Boks (1,07 milyar dolar)

4 - Jack Nicklaus | Golf (1,2 milyar dolar)

4 - Jack Nicklaus | Golf (1,2 milyar dolar)

3 - Arnold Palmer | Golf (1,4 milyar dolar)

3 - Arnold Palmer | Golf (1,4 milyar dolar)

2 - Tiger Woods | Golf (1,7 milyar dolar)

2 - Tiger Woods | Golf (1,7 milyar dolar)

1- Michael Jordan | Basketbol (1,85 milyar dolar)

1- Michael Jordan | Basketbol (1,85 milyar dolar)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
floyd mayweather Michael Jordan forbes

En Çok Okunan Haberler

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

G.Saray iki yıldızla yollarını ayırıyor

G.Saray iki yıldızla yollarını ayırıyor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın yıldızı F.Bahçe'de! Transfer bitiyor

Beşiktaş'ın yıldızı F.Bahçe'de! Transfer bitiyor

Ersun Yanal ilk transferini yaptı

Ersun Yanal ilk transferini yaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Kayaalp'ten muhteşem performans

Kayaalp'ten muhteşem performans

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Khabib'den kadınlara olay sözler!

Khabib'den kadınlara olay sözler!

Wilder-Fury maçında kazanan yok

Wilder-Fury maçında kazanan yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

Türkiye'nin en yaşlı atleti Erdoğan Dulda hayatını kaybetti

En yaşlı atlet hayatını kaybetti

Djokovic Avrupa'da yılın sporcusu seçildi

Djokovic yılın sporcusu seçildi

Ramil Guliyev'in gözü Usain Bolt'un tahtında

Ramil Guliyev'in gözü Bolt'un tahtında

Mustafa Kapı Galatasaray'da forma giyen en genç futbolcu oldu

Mustafa Kapı Galatasaray'da forma giyen en genç futbolcu oldu

Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans

Kayaalp'ten muhteşem performans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.