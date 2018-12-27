Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

2018 yılının en çok kazanan sporcuları
10 - Matthew Stafford | Amerikan futbolu (59,5 milyon dolar)
9 - Matt Ryan | Amerikan futbolu (67,3 milyon dolar)
8 - Stephen Curry | Basketbol (76,9 milyon dolar)
7 - Roger Federer | Tenis (77,2 milyon dolar)
6 - LeBron James | Basketbol (85,5 milyon dolar)
5 - Neymar | Futbol (90 milyon dolar)
4 - Conor McGregor | Karma dövüş sanatları (99 milyon dolar)
3 - Cristiano Ronaldo | Futbol (108 milyon dolar)
2 - Lionel Messi | Futbol (111 milyon dolar)
1 - Floyd Mayweather | Boks (285 milyon dolar)
İşte tüm zamanların en fazla kazanan sporcuları
20 - Manny Pacquiao | Boks (510 milyon dolar)
19 - Oscar De La Hoya | Boks (520 milyon dolar)
18 - Jeff Gordon | Motor sporları (525 milyon dolar)
17 - Alex Rodriguez | Beyzbol (575 milyon dolar)
16 - Lionel Messi | Futbol (600 milyon dolar)
15 - Roger Federer | Tenis (675 milyon dolar)
14 - Mike Tyson | Boks (700 milyon dolar)
13 - Greg Norman | Golf (705 milyon dolar)
12 - Cristiano Ronaldo | Futbol (725 milyon dolar)
11 - LeBron James | Basketbol (730 milyon dolar)
10 - Shaquille O'Neal | Basketbol 735 milyon
9 - David Beckham | Futbol (800 milyon dolar)
8 - Kobe Bryant | Basketbol (800 milyon dolar)
7 - Phil Mickelson | Golf (815 milyon dolar)
6 - Michael Schumacher | Motor sporları (1 milyar dolar)
5 - Floyd Mayweather | Boks (1,07 milyar dolar)
4 - Jack Nicklaus | Golf (1,2 milyar dolar)
3 - Arnold Palmer | Golf (1,4 milyar dolar)
2 - Tiger Woods | Golf (1,7 milyar dolar)
1- Michael Jordan | Basketbol (1,85 milyar dolar)
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