SPOR

2019/20 VAR'sız puan durumu (5. hafta itibariyle)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.09.2019 20:41 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig 2019/20 sezonunda 5. hafta geride kalırken, liderlik koltuğunda Aytemiz Alanyaspor oturuyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana uygulanan VAR sistemi bu sezon da tartışılmaya devam ederken, eski hakem Deniz Çoban, VAR'ın olmadığı puan durumunu ortaya çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı sona ererken, hakem kararları ve VAR sistemi tartışılmaya devam ediyor. Liderlik koltuğunda Aytemiz Alanyaspor'un oturduğu Süper Lig'de VAR'sız puan durumu da ortaya çıktı.

Eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'de ilk 5 haftanın VAR'sız puan durumunu hazırlarken, ortaya çıkan sonuçlar taraftarları şaşırttı.

VAR'sız puan durumunda, Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puanlarında değişim yaşanmadı.

VAR'sız puan durumunu sizler için hazırladık.

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı
Trabzon-Beşiktaş maçında düdük Palabıyık'ınTrabzon-Beşiktaş maçında düdük Palabıyık'ın
Ve derbinin hakemi açıklandı!Ve derbinin hakemi açıklandı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig VAR

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı kararı

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı kararı

Ve derbinin hakemi açıklandı!

Ve derbinin hakemi açıklandı!

Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!

Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!

3 maçta kendi kalesine 2 gol attı ve 3 penaltı yaptırdı

3 maçta kendi kalesine 2 gol attı ve 3 penaltı yaptırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF'den Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik

Disiplin talimatında değişiklik

2019/20 VAR'sız puan durumu (5. hafta itibariyle)

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek

Trabzon-Beşiktaş maçında düdük Palabıyık'ın

Ve derbinin hakemi açıklandı!

Ve derbinin hakemi açıklandı!

Saha kenarında Fatih Terim - Ersun Yanal rekabeti

Terim ve Yanal 12. kez karşılaşacak

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

İşte derbinin bilet fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.