2019/20 VAR'sız puan durumu (5. hafta itibariyle)

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı sona ererken, hakem kararları ve VAR sistemi tartışılmaya devam ediyor. Liderlik koltuğunda Aytemiz Alanyaspor'un oturduğu Süper Lig'de VAR'sız puan durumu da ortaya çıktı.

Eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'de ilk 5 haftanın VAR'sız puan durumunu hazırlarken, ortaya çıkan sonuçlar taraftarları şaşırttı.

VAR'sız puan durumunda, Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puanlarında değişim yaşanmadı.

VAR'sız puan durumunu sizler için hazırladık.

