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2019 yılı bütçe kesin hesabı Başiskele meclisinde kabul edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.07.2020 17:33 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye meclisi Haziran ayı ikinci birleşiminde 2019 Yılı bütçe kesin hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.Başiskele Belediye Başkanı M.

2019 yılı bütçe kesin hesabı Başiskele meclisinde kabul edildi

Başiskele Belediye meclisi Haziran ayı ikinci birleşiminde 2019 Yılı bütçe kesin hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün başkanlık ettiği meclis toplantısında 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Özlü’nün açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan AK Partili Meclis Üyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hasan Numan Tonka kürsüye çıkarak “2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu”nu mecliste okudu. Başiskele Belediyesi’nin 2019 yılı mali bütçesi gelirler toplamı 161 milyon 756 bin TL olarak kaydedildi. Gelir gerçekleşmesi 103 milyon 903 bin 444 TL ve gider gerçekleşmesi 141 milyon 718 bin 989 TL olarak belirlendi. Konuşmaların ardından 2019 Yılı bütçe kesin hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.
Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki araç ve yaya trafiğinin daha güzel, konforlu ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yol bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda vatandaşların talepleri doğrultusunda Yeniköy Merkez Mahallesi Şengün Sokak’ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Döngel Mahallesi Çisil Sokak’ta da parke yol çalışması da yapan ekipler, Yeşilyurt Mahallesi Akar Sokak’ın asfalt kaplama çalışmaları öncesi alt yapı çalışmalarını tamamladı.

2019 yılı bütçe kesin hesabı Başiskele meclisinde kabul edildi

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