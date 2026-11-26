Shakhtar Donetsk'i deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da birçok ilki aynı gece yaşadı. Emre Belözoğlu'nun takımı, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 8'e yükseltirken sarı-lacivertli kulüp tarihine de önemli notlar ekledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 22 YIL SONRA DEPLASMANDA KAZANDI

Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriç'in 56. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 yıl aradan sonra deplasmanda galibiyet elde etti. İngiltere'de gelen bu sonuç, sarı-lacivertlilerin Avrupa arenasındaki önemli başarılarından biri olarak kayıtlara geçti.

SHAKHTAR'I YENEN İLK TÜRK TAKIMI OLDU

Fenerbahçe, elde ettiği galibiyetle Avrupa kupaları tarihinde Shakhtar Donetsk'i mağlup eden ilk Türk takımı olmayı başardı. Ukrayna temsilcisi karşısında alınan 1-0'lık sonuç, sarı-lacivertliler adına bir başka tarihi başarı olarak öne çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Shakhtar Donetsk galibiyetiyle Türk futbolunda bir ilki gerçekleştirdi. Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet alan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ PUANI 8 OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 5 haftayı geride bırakan Fenerbahçe, topladığı 8 puanla yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken eksi 4 averajla mücadele ediyor.