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2019 yılında 1 milyon 717 bin 391 kişi hastanelere başvurdu

KARABÜK HABERLERİ  | 28.01.2020 20:28 | Son Güncelleme

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr.

2019 yılında 1 milyon 717 bin 391 kişi hastanelere başvurdu

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı 2019 yılında sağlık tesislerine 1 milyon 717 bin 391 kişinin başvurduğunu belirtti.
Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Dr. Ahmet Sarı’dan 2019 yılı değerlendirmesi aldı. Karabük’te bulunan sağlık tesisleri hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan İl Müdürü Sarı, "Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 465, Safranbolu Devlet Hastanemiz, Yenice Devlet Hastanemiz, Eskipazar Devlet Hastanemiz ve Eflani Devlet Hastanemizdeki yatak kapasitesi ile birlikte toplam 597 yatak sayımız bulunmakta, Özel Medikar Hastanesinde bulunan 129 yatak sayısı ile ilimizdeki toplam yatak sayısı 726’dır” dedi.
Personel sayısı hakkında da bilgi veren Sarı, 3 bin 124 personel ile hizmet verdiklerini belirterek, 2018 yılında 1 milyon 697 bin 349 kişinin sağlık tesislerine müracaat ederken 2019 yılında 1 milyon 717 bin 391 kişinin başvurduğunu söyledi. Sarı, kent genelindeki hastanelerin doluluk oranlarının yüzde 73.19 olduğunu ifade etti.
112 Acil Sağlık Hizmetleri hakkında da bilgiler veren Sarı, 2018 yılında 33 olan ambulans sayımız 2019 yılında 39 olmuştur. 2018 yılında 31 bin 681 vakaya giden ekiplerimiz 2019 yılında 32 bin 200 vakaya müdahale etmiştir. İlk 30 dakikada vakaya varış süremiz 2018 yılında yüzde 91 iken 2019 yılında yüzde 92’ye çıkmıştır. 39 tam donanımlı ambulansımızın 4 tanesi özellikli ambulanstır. 2 tanesi 4x4 Kar Paletli, 1 Obez ve Yoğun Bakım ve 1 adet Dört Sedyeli Acil Yardım ambulansımıza ilave olarak hasta nakil hizmetlerinde kullanılan 1 adet ambulansla birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüze ait 40 adet ambulansımız mevcuttur” diye konuştu.
Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) tarafından Halk Eğitimi faaliyetlerine değinen Sarı, “3 bin öğrenci ve 1000 veliye, hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 1000 sağlık personeline "Hijyen ve etkileşimli kitap okuma, omurga sağlığı ve fiziksel aktivite, ihmal-istismar ve mahremiyet, sağlıklı anne, sağlıklı bebek ve sağlıklı toplum" konulu eğitimler verilmiştir. 2019 yılında koruyucu sağlık hizmetleri alanında 44 bin157 aşılama, 14 bin 109 kanser taraması yapılmıştır. İlimizde Beyaz Bayrak sahibi 161 okuldan 73’ü aynı zamanda Beslenme Dostu Okul sertifikasını almaya hak kazanmıştır” ifadelerine yer verdi.
Vali Gürel, 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetler, projeler ve eğitimler hakkında da bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı’ya ve gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalardan dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti

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