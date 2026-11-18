Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü santrforu Romelu Lukaku'nun geçtiğimiz günlerde aldığı Belçika Milli Takımı'nı bırakma kararının perde arkasındaki çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tecrübeli golcünün ani veda kararının altında yatan nedenin teknik heyetle yaşadığı forma krizi olduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE MAÇINDA YEDEK KALACAĞINI ÖĞRENİNCE DEPLASMANA GİTMEDİ

İddialara göre Lukaku, milli takımı bırakma kararını İtalya karşılaşmasından önce aldı; ancak teknik direktör Mark van Bommel bu durumdan daha sonra haberdar oldu. 33 yaşındaki golcünün, Türkiye maçında ilk 11'de yer almayacağını ve yedek soyunacağını öğrenmesinin ardından ciddi bir durumu olmamasına rağmen sakatlığını öne sürdüğü ve takımla birlikte seyahat etmeyi reddettiği belirtildi.

İTALYA MAÇINDA OYUNA GİRMEYİ REDDETTİ

Krizin İtalya karşılaşmasında da devam ettiği aktarıldı. Maç esnasında teknik heyet tarafından oyuna dahil edileceği kendisine iletilen Romelu Lukaku'nun bu talebi geri çevirdiği öğrenildi. Deneyimli futbolcunun sahaya çıkmak istemediğini belirterek kendi yerine Hugo Cuypers'in oyuna alınmasını önerdiği ifade edildi.

16 YILLIK MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ BÖYLE NOKTALADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Romelu Lukaku, kararını kamuoyuna şu sözlerle duyurmuştu:

"Bu 16 yıl boyunca millî takım için elimden gelen her şeyi yaptım. Yaşanabilecek her duyguyu yaşadım. Birlikte oynadığım harika takım arkadaşlarıma her zaman minnettar olacağım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Beni daha iyisini yapmaya teşvik eden ve takıma katkı sağlayacağıma güvenen tüm teknik direktörlerime de teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuktu ve her anının tadını çıkardım. Belçikalı taraftarlara da takımımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Ülkemi dört Dünya Kupası'nda ve üç Avrupa Şampiyonası'nda temsil ettiğim için gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım. Millî takım kariyerimi burada noktalama kararımla barışığım. Harikaydı. Çok keyifliydi. Minnettarım. Teşekkür ederim."

REKORLARLA DOLU MİLLİ TAKIM KARNESİ

Belçika A Milli Futbol Takımı'na kariyeri boyunca 154 kez davet edilen Romelu Lukaku, sahaya çıktığı 135 resmi karşılaşmada 94 gol atarak ülke tarihine geçti. Yıldız golcü alt yaş kategorilerinde ise U-21'de 5 maçta 1 gol, U-18'de 1 maç ve U-15 seviyesinde 4 maçta 1 gol kaydetmişti.