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  4. 2019’da 12 bin misafir maceraya konuk oldu

2019’da 12 bin misafir maceraya konuk oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı 2019 yılında toplam 12 bin misafir ağırladı.Şehir içi ve dışından gelen çok sayıda katılımcının uğrak noktası olan Macera Park, ziyaretçilerini ağırlamaya 2020 yılında da devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı 2019 yılında toplam 12 bin misafir ağırladı.
Şehir içi ve dışından gelen çok sayıda katılımcının uğrak noktası olan Macera Park, ziyaretçilerini ağırlamaya 2020 yılında da devam edecek. Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’ndan yapılan açıklamada, “Şehir içi ve dışından gelen çok sayıda katılımcının uğrak noktası olan Macera Parkımız, 2019 yılında toplam 12 bin misafiri ağırladı. Türkiye’nin ilk sertifikalı tesisi olan Macera Park; ilkokul, ortaokul ve liselerden şirketlere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Macera Parkında eğlencenin yanı sıra katılımcılara problem çözme, yaşıtlarıyla işbirliği yapma, sosyal ilişkiler ve iletişim kurabilme yönlerini geliştirme gibi kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanmaları konusunda olumlu katkılar sağlamaktadır. İnşallah 2020 yılında daha çok kitleye ulaşacak, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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Akşam
17:55
Yatsı
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Erdem Eczanesi
Yenikent
İnanç Eczanesi
Merkez
Kırayoğlu Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
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