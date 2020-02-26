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2019’da Denizli’de 6 bin 813 çift evlendi, 2 bin 597 çift ise boşandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.02.2020 15:04 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli’de 2019 yılında 6 bin 813 evlilik olurken, 2 bin 597 çift ise boşandı. Denizli boşanma oranı ile Türkiye’de 4. kent oldu.
TÜİK verilerine göre, Denizli’de evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 6 bin 813 oldu.
Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Denizli’de 2019 yılında binde 6,60 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Denizli, kaba evlenme hızı en yüksek 30. kent oldu.
2019 yılında Denizli’de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,8’e yükseldi. Kadınlarda ise evlilik yaşı 24,7’ye yükseldi.

Denizli boşanma oranı en yüksek kentlerden birisi
Denizli’de boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 2 bin 597 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 155 bin 47 oldu. Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Denizli’de 2019 yılında binde 2,52 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Denizli, kaba boşanma hızı en yüksek 4. kent oldu.
Denizli’de 2019 yılında boşanan çiftler yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok boşanma erkeklerde 35-39 ve kadınlarda da 35-39 yaş grubunda gerçekleşti. 35-39 yaş grubunda boşanan erkek sayısı 502, 35-39 yaş grubunda boşanan kadın sayısı 562 oldu. En az boşanma ise erkeklerde ve kadınlarda 16-19 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda boşanan erkek sayısı 2, boşanan kadın sayısı 25 oldu.

Vatandaşlar durumu aile yapısının yozlaşmasına bağladı
Denizlililer ise bu tablo karşısında şaşırmadıklarını kaydederek çevrelerinde evlilikler olduğu gibi boşanmaların da çok olduğunu söyledi. Kadınlar ve erkekler kendi hemcinsleri açısından olaya bakarak, boşanmaların yüksek olmasını ise aile yapısının son yıllarda daha fazla yozlaşmasına bağladıklarını ifade ettiler.

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Merkezefendi
Esin Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
İnceoğlu Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
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