YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. 2019’da ihracat rekoru kıran halıcılar yeni yıla da hızlı girdi

2019’da ihracat rekoru kıran halıcılar yeni yıla da hızlı girdi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.02.2020 12:49 | Son Güncelleme

2019 yılını rekor ihracatla kapatan halı sektörü 2020 yılının ilk ayında yeni bir rekora imza attı.

2019 yılını rekor ihracatla kapatan halı sektörü 2020 yılının ilk ayında yeni bir rekora imza attı. Halı ihracatı Ocak ayında yüzde 21 oranında artarak 221 milyon 658 bin dolara yükseldi.
TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2019 yılında halı sektörünün yüksek bir performans sergileyerek Türkiye genelinden bir önceki yıla oranla yüzde 11,9’luk artışla 181 ülkeye 2 milyar 535 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini, 2020 yılının ilk ayında da kendi rekorunu egale ederek, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artışla 221 milyon 658 bin dolar halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, üretici ve ihracatçıları kutladı. Tim Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2020 yılı için üç milyar dolar hedef koyduklarını ve Ocak ayı ihracat rakamlarının bu anlamda hedefe ulaşabilmeleri yönünde kendileri için önemli bir adım olduğunu söyleyerek, “Her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız. Sektörümüzde elde ettiğimiz liderliğimizi sürdürebilmek için teknolojinin gerektirdiği her türlü yeniliği kullanarak dijital dönüşümü firmalarımızda sağlayıp dünya pazarlarında daha etkin rol almak bizleri hedeflerimize daha kolay ulaştıracaktır. Ocak 2020 sektörümüz açısından önemli bir rekor ve başarı anlamı taşıyor” dedi.
Kaplan, üretici ve ihracatçıların dijital dönüşümle birlikte daha fazla ihracat yapabileceğini belirterek, “Her zamankinden daha çok üretmek, çalışmak ve global pazarların etkin aktörleri arasındaki yerimizi korumak zorundayız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
12:49
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Öztan Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Gaziantep’te Kuyumcu Soygunu

Gaziantep’te Kuyumcu Soygunu

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.