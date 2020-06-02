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2019’da Sakarya’da ki trafik kazalarında 54 kişi hayatını kaybetti

SAKARYA HABERLERİ  | 02.06.2020 16:43 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında Sakarya’da meydana gelen trafik kazalarında 54 kişi hayatını kaybederken 4 bin 110 kişi ise yaralandı.Türkiye’de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 524 kişi kaza yerinde, 2 bin 949 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında Sakarya’da meydana gelen trafik kazalarında 54 kişi hayatını kaybederken 4 bin 110 kişi ise yaralandı.
Türkiye’de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 524 kişi kaza yerinde, 2 bin 949 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 47,5’i, yaralanmaların yüzde 68,1’i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 52,5’i yaralanmaların ise yüzde 31,9’u yerleşim yeri dışında oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Sakarya’da 2019 yılında meydana gelen 2 bin 619 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 54 kişi hayatını kaybederken 4 bin 110 kişi ise yaralandı.

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