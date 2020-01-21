2019'da Türkiye'yi 42 milyon 910 bin yabancı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, 2019 yılının ilk 11 ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,31 artış göstererek 42 milyon 910 bin olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin son yıllarda parlayan yıldızı olan turizm sektörü, geçen yıl yurt dışından milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Yeni yılla birlikte planlar da yapılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astrolog Şenay Devi, genel olarak bu sene İspanya, Fransa seyahatlerinin gündemde kalacağını ancak en çok Hindistan ve Çin, özellikle Batı Çin seyahatlerinin çok cezbedici olacağını belirtti.

Hem ticaret hem de kişisel gelişimle ilgili konularda yapılacak yolculukların yoğun olduğu bir döngü yaşanacağını belirten Devi, "Deniz yoluyla seyahatler, 2020’ye damgasını vuracak görünüyor. Afrika gezileri, Amazon ormanları bu seneki gezilerin odak merkezi haline gelecek. Ülkemizde de Didim'de ve özellikle Batı kesiminde yapılacak keşifler, tarihi eserlerin ortaya çıkması, Batı ve Güneydoğu bölgemizde yeni yerlerin keşfi, sürpriz seyahat ve turlar, yıl boyunca etkili olacağına işaret ediyor. Ayrıca 11. evre Türkiye'nin çok güçlü Yay Burcu'na yerleşmiş. Özellikle sağlık turizminde yoğun bir ilgiyi işaret ediyor." ifadelerini kullandı.