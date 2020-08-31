2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için lisansüstü eğitim başvuruları başladı

Trakya Üniversitesi’nde, 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz dönemi için lisansüstü eğitim başvuruları başladı.

Lisansüstü programları ile kariyer hedeflerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrencilere eğitim imkânı sunan Trakya Üniversitesi’nde, 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılında 779 tezli yüksek lisans ve 214 doktora olmak üzere toplam 993 lisansüstü öğrenci için kontenjan açıldı. Aday öğrenciler, 31 Ağustos - 11 Eylül 2020 tarihleri arasında, tezli yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora programlarına müracaat edebilecek.

93 yüksek lisans ve 38 doktora programıyla 4.000’e yakın öğrencinin lisansüstü eğitim aldığı Trakya Üniversitesi’nde Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Balkan Araştırma Enstitüsü, tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programları ile doktora programlarına öğrenci kabul edecek.

YÖK’ün, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin işlemlerin Eylül 2020’de gerçekleştirilmesi yönündeki tavsiyesinin ardından Trakya Üniversitesi, lisansüstü öğrenci alımları için programlar ve bu programlara başvuru ve kabul koşulları hakkında enstitüler aracılığıyla duyurularını gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Balkan Araştırma Enstitüleri lisansüstü programlarına ilişkin başvuru kontenjanları, koşulları ve akademik takvimi, ilgili enstitülerin web sitelerinde (Fen Bilimleri: https://fbe.trakya.edu.tr / Sosyal Bilimler: https://sobe.trakya.edu.tr / Sağlık Bilimleri: https://sbe.trakya.edu.tr / Balkan Araştırma: https://bae.trakya.edu.tr ) ilan edildi.

31 Ağustos ve 11 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak başvurular, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Balkan Araştırma Enstitüsü için https://enstitu.trakya.edu.tr/ adresinden online olarak gerçekleştirilecek. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde belirtilen lisansüstü programlara başvuracak adaylar ise başvurularını, başvuru evraklarıyla birlikte şahsen veya noter onaylı vekâletname ile gerçekleştirecek.



