"2020-2021 Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları"nın sonuç bildirgesi yayımlandı:

Geçmişten bugüne çocukluk kavramı ve çocuğa atfedilen anlam üzerinde durulan bildirgede, insanlığın var oluşundan bugüne, toplumlarda çocuğun algılanışı, zamanla bu bakış açısında ortaya çıkan değişimin açıklandığı aktarıldı.

Bildirgede, yurt içi ve dışında 64 bilim insanı ile alandaki pek çok öğretmenin tecrübelerini paylaştığı etkinliğe, farklı üniversitelerde eğitim gören okul öncesi öğretmen adayları, alanda çalışan okul öncesi öğretmenleri ve farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden oluşan 150 kişinin katıldığı bildirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği ve Erken Çocukluk Eğitimi Dünya Organizasyonu (OMEP) Türkiye Milli Komitesi iş birliğiyle 23-25 Nisan'da çevrim içi yapılan "2020-2021 Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları-Çocuğa Bakış ve Güncel Eğilimler" etkinliğinin sonuç bildirgesinde, öğretmen-aile-çocuk üçgeninden kaliteyi inşa etmenin gerekliliği vurgulandı.

"Özellikle dijitalleşmenin çocuk ve çocukluk kavramları üzerinde oluşturduğu olumlu, olumsuz etkilere dikkat çekilmiştir. Bunlara ek olarak, toplumsal değişimin okullarda ortaya çıkardığı farklılaşmalar örneklendirilmiştir. Tüm konuşmacıların yaptıkları paylaşımlarda ortak nokta çocuk ve çocuğun üstün yararı olmuştur. Çocuğun bütüncül gelişimi, çocuğa duyarlı bir ortam ve yaklaşım öne çıkarılarak, öğretmen-aile-çocuk üçgeninde kaliteyi inşa etmenin gereğine dikkat çekilmiştir. Tüm çocukların haklarının önceliğe alınarak, sürdürülebilir kalkınmada nitelikli ve ulaşılabilir erken eğitimin ne derece önemli olduğunun üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, okul öncesi eğitim programında gelişimsel uygulamaların dikkate alınması, çocuk merkezli çalışmalara ve evde etki gücü yüksek çocuk merkezli eğitimlere yer verilerek ailelerin güçlendirilmesi konularında öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi gerektiği ortaya çıkmıştır."

Özgür bir eğitim ortamının, psikolojik güvenliğin, merak ve hayal gücüne verilen değerin yanında yaşam becerilerinin desteklenmesinin, ekolojik okur yazarlığın artmasının önemli olduğu ve bu yönde öğretmenlere büyük görevler düştüğü belirtilen bildirgede, tüm bunların başarılabilmesinde anahtar role sahip öğretmenlerin desteklenmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.